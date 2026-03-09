Expo Foro Movilidad 2026: La vertiginosa carrera por la autonomía eléctrica

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 09/03/2026

Se sintió la presencia demarchas Chinas y el desarrollo tecnológico de Occidente

JULIO BRITO A.

Durante décadas, los pasillos de las exhibiciones de transporte en México vibraron con el debate sobre la viabilidad de la electrificación. Los transportistas, escépticos ante la falta de infraestructura y los costos de inversión, solían preguntar: “¿Realmente van a llegar?”. Hoy, tras la clausura de Expo Foro Movilidad 2026 en el Centro de Convenciones Expo Santa Fe, esa pregunta ha quedado enterrada. El sector ha pasado de la duda a la urgencia; ahora, la interrogante que domina las mesas de negociación entre cámaras como la CANAPAT y las armadoras es una sola: ¿Qué tan rápido podemos implementarlos?

El evento de este año no fue una simple exhibición de prototipos, sino una demostración de fuerza industrial. Con el Mundial de la FIFA 2026 en el horizonte, la presión por modernizar las flotas hacia estándares de cero emisiones ha acelerado los planes de lanzamiento de todas las marcas. El ecosistema del transporte en México ha comprendido que la sostenibilidad ya no es un accesorio de relaciones públicas, sino el núcleo de la competitividad operativa.

Yutong y BYD: El dominio de la autonomía

Las marcas de origen asiático llegaron al foro con la ventaja de años de experiencia en mercados masivos. Yutong, que ya es un actor dominante en la Ciudad de México, presentó el Z12, un autobús urbano que ha elevado la vara de la eficiencia. Su principal carta de presentación es una autonomía que supera los 350 kilómetros reales con una sola carga, gracias a su sistema de baterías de fosfato de hierro-litio (LFP). La marca enfatizó su sistema de seguridad YESS, que protege las baterías contra colisiones e incendios, un factor crítico para generar confianza en los operadores privados.

Por su parte, BYD deslumbró con el B12, una unidad que apuesta por el chasis de piso bajo total. La estrategia de BYD en este foro fue clara: demostrar que el costo total de propiedad (TCO) de un eléctrico es ya inferior al de un diésel en rutas de alta densidad. Su capacidad de carga rápida y la integración de sistemas inteligentes de gestión de energía lo posicionaron como el rival a vencer en los sistemas de transporte masivo tipo BRT.

La respuesta de los gigantes: Mercedes-Benz y Volvo

Las marcas tradicionales no se quedaron atrás, apostando por la sofisticación técnica y la seguridad activa. Mercedes-Benz Autobuses fue el epicentro de la atención con el eCitaro. Más que potencia, la firma de la estrella destacó su sistema de gestión térmica inteligente. En un país con climas tan extremos como México, el eCitaro optimiza el uso del aire acondicionado para no sacrificar la autonomía de la batería, un detalle de ingeniería que los transportistas valoraron profundamente. Además, su sistema de frenado preventivo con detección de peatones lo coloca como el referente en seguridad urbana.

Volvo Buses México presentó su plataforma BZL Electric. La propuesta sueca se basa en la flexibilidad: una arquitectura modular que permite a los clientes elegir entre tres y cinco paquetes de baterías según la longitud de su ruta. Volvo también lideró la conversación sobre la economía circular, presentando planes concretos para la “segunda vida” de las baterías y asegurando que el 90% de los componentes del chasis son reciclables, apelando a la conciencia ambiental de las nuevas generaciones de empresarios transportistas.

Navistar International demostró que su fortaleza reside en la integración. Su modelo eCE Series, enfocado en el transporte escolar y de personal, destacó por su robustez estructural. Sin embargo, la verdadera joya de su presentación fue la plataforma OnCommand Connection. Mediante telemática avanzada, Navistar permite a los dueños de flotas monitorear el estado de carga y salud de las baterías en tiempo real, facilitando la transición a quienes aún temen la gestión de una flota eléctrica. Para International, la rapidez de implementación depende de qué tan fácil sea para el mecánico tradicional adaptarse a la nueva tecnologia.

Finalmente, Irizar rompió los esquemas estéticos con el ie tram. Este vehículo, que combina la capacidad de un autobús con la apariencia de un tranvía moderno, busca devolverle la dignidad al transporte público. Con opciones de carga rápida mediante pantógrafo, el ie tram es la apuesta por una movilidad que no solo sea limpia, sino también atractiva para el usuario, reduciendo el uso del automóvil particular en zonas turísticas y corredores icónicos.

Conclusión: Un punto de no retorno

La conclusión de este Expo Foro 2026 es contundente: la carrera ha comenzado. Ya no se discute la autonomía como una limitante, sino como una variable que se ajusta con infraestructura de carga inteligente. La industria en México ha aceptado el reto de la descarbonización, impulsada por la necesidad de ser eficientes ante los altos costos del combustible fósil y las normativas ambientales.

La pregunta ya no es si los autobuses eléctricos son el futuro. El futuro ya está circulando en las líneas de producción de Aguascalientes, Querétaro y Monterrey. La verdadera pregunta para el transportista mexicano hoy es: ¿Qué tan rápido puede mi infraestructura eléctrica estar lista para recibir a mi nueva flota? El tiempo corre, y el Mundial 2026 será la gran prueba de fuego para esta revolución silenciosa pero imparable.

Tags: #BusesEléctricos, #ExpoForo2026, #InnovaciónEnTransporte, #Movilidad2026, #MovilidadSustentable, #TransporteMéxico, electromovilidad