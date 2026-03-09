La muestra de la CANAPAT rompe récords de asistencia

Autor: Editor De Contenidos | 09/03/2026

Más de 18 mil visitantes, 115 expositores y 30 mil m2 de exhibición

Redacción

Del 4 al 6 de marzo de 2026, el recinto de Expo Santa Fe (anteriormente conocido como Expo Bancomer) se convirtió en el epicentro de la movilidad en Latinoamérica con la celebración de la 17ª edición de Expo Foro Movilidad. Organizado por la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (CANAPAT), el evento cerró con cifras históricas que subrayan la vitalidad del sector: más de 18 mil asistentes y la participación de 115 expositores en una superficie de 30,000 metros cuadrados.

El eje central de esta edición fue la preparación logística de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El presidente de la CANAPAT, Luis Antonio Zaldívar, destacó que el autotransporte será el “jugador estrella” para conectar aeropuertos, estadios y hoteles, asumiendo el reto de ofrecer una movilidad segura, eficiente y moderna para los millones de visitantes esperados. En este contexto, la cámara recibió el distintivo “Hecho en México”, un reconocimiento a su contribución a la competitividad y al desarrollo económico nacional.

En el piso de exhibición, los gigantes de la industria presentaron innovaciones disruptivas. Mercedes-Benz Autobuses celebró sus tradicionales BOS Awards, mientras que marcas como Irizar y BYD protagonizaron la agenda de electromovilidad con unidades de alta eficiencia y soluciones de cero emisiones. La digitalización también fue protagonista mediante el panel “Next-Gen Mobility”, donde se discutió el impacto de la Inteligencia Artificial y la ciberdefensa en los sistemas de transporte modernos.

El cierre del evento no solo se limitó a los negocios; incluyó una fuerte carga de responsabilidad social con conferencias magistrales de figuras como Valeria Moy, sobre perspectivas económicas, y Fernanda García, sobre el liderazgo femenino. Con un enfoque en la sostenibilidad y la profesionalización, Expo Foro Movilidad 2026 dejó claro que el transporte de pasajeros en México está listo para los desafíos globales de la próxima década.

Tags: #ExpoForo2026, #ExpoSantaFe, #IndustriaDelTransporte, #MovilidadSustentable, #Mundial2026, #TransporteMéxico, autobuses, CANAPAT, electromovilidad, movilidad