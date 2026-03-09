[Últimas noticias]

Imagen menú Visión Automotriz

La muestra de la CANAPAT rompe récords de asistencia

Autor: Editor De Contenidos | 09/03/2026

Más de 18 mil visitantes, 115 expositores y 30 mil m2 de exhibición

Redacción

Del 4 al 6 de marzo de 2026, el recinto de Expo Santa Fe (anteriormente conocido como Expo Bancomer) se convirtió en el epicentro de la movilidad en Latinoamérica con la celebración de la 17ª edición de Expo Foro Movilidad. Organizado por la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (CANAPAT), el evento cerró con cifras históricas que subrayan la vitalidad del sector: más de 18 mil asistentes y la participación de 115 expositores en una superficie de 30,000 metros cuadrados.

El eje central de esta edición fue la preparación logística de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El presidente de la CANAPAT, Luis Antonio Zaldívar, destacó que el autotransporte será el “jugador estrella” para conectar aeropuertos, estadios y hoteles, asumiendo el reto de ofrecer una movilidad segura, eficiente y moderna para los millones de visitantes esperados. En este contexto, la cámara recibió el distintivo “Hecho en México”, un reconocimiento a su contribución a la competitividad y al desarrollo económico nacional.

En el piso de exhibición, los gigantes de la industria presentaron innovaciones disruptivas. Mercedes-Benz Autobuses celebró sus tradicionales BOS Awards, mientras que marcas como Irizar y BYD protagonizaron la agenda de electromovilidad con unidades de alta eficiencia y soluciones de cero emisiones. La digitalización también fue protagonista mediante el panel “Next-Gen Mobility”, donde se discutió el impacto de la Inteligencia Artificial y la ciberdefensa en los sistemas de transporte modernos.

El cierre del evento no solo se limitó a los negocios; incluyó una fuerte carga de responsabilidad social con conferencias magistrales de figuras como Valeria Moy, sobre perspectivas económicas, y Fernanda García, sobre el liderazgo femenino. Con un enfoque en la sostenibilidad y la profesionalización, Expo Foro Movilidad 2026 dejó claro que el transporte de pasajeros en México está listo para los desafíos globales de la próxima década.

Tags: , , , , , , , , ,

Noticias que te pueden interesar

Beetle Final Edition, un clic para adquirirlo

La marca alemana ratifica los 65 años de Volkswagen en México con su modelo icónico, Beetle y una nueva forma de adquirir tu auto sin necesidad de moverse de casa.…

Leer más »

Hyundai Motor anuncia la marca IONIQ dedicada a vehículos eléctricos

La marca de vehículos eléctricos dedicada de Hyundai, IONIQ, incorpora la visión de movilidad inteligente de la compañía El objetivo es ofrecer una experiencia de estilo de vida conectada a…

Leer más »

Nuevo BMW Serie 4 Gran Coupé

Con el BMW Serie 4 Gran Coupé original habiendo disfrutado de un éxito significativo, ahora se agrega un modelo de segunda generación a la última gama del Serie 4. El…

Leer más »

Revista Digital

Julio Brito en La Crónica

• Efectos de la sobreinversión eléctrica en 2026 • Desaceleración del mercado automotor global • infraestructura y el software condicionan éxito

Ver todos los artículos (193) »

Prueba de manejo

Chevrolet Spark EUV, el urbano eléctrico que sorprende por dentro

Leer más »

Visión Tech

Kia celebra la Copa Mundial con ediciones exclusivas

Leer más »

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

Send this to friend

Hi, this may be interesting you: La muestra de la CANAPAT rompe récords de asistencia! This is the link: https://www.visionautomotriz.com.mx/50272/la-muestra-de-la-canapat-rompe-records-de-asistencia/