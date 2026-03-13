Nissan Magnite Dark Armour llega a México con diseño All Black y edición limitada

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 13/03/2026

Nissan presenta en México el Magnite Dark Armour, una versión exclusiva con estética negra total, motor turbo y equipamiento tecnológico.

El nuevo Nissan Magnite Dark Armour llega a México como una edición limitada que busca reforzar la presencia de la marca en el competitivo segmento de los City SUV. Esta versión destaca por su estética “All Black”, con parrilla, molduras y rines en negro que acentúan su carácter deportivo y urbano.

El modelo incorpora un motor turbo de 1.0 litros que ofrece un equilibrio entre eficiencia y desempeño para la conducción diaria en ciudad. Además, integra iluminación LED, conectividad y equipamiento tecnológico que elevan la experiencia de manejo.

Desde su lanzamiento en el país, el Magnite ha superado las 23,000 unidades vendidas, lo que confirma su aceptación entre los consumidores mexicanos que buscan diseño, funcionalidad y tecnología. Con esta edición limitada a solo mil unidades, Nissan apuesta por un producto con mayor personalidad y exclusividad dentro de su portafolio.

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