Hyundai domina la seguridad 2026 con siete premios IIHS

Autor: Editor De Contenidos | 31/03/2026

La marca coreana obtiene seis Top Safety Pick+ y un Top Safety Pick bajo criterios más estrictos del IIHS, reafirmando su liderazgo en seguridad automotriz.

La seguridad automotriz continúa evolucionando y Hyundai Motor Company lo demuestra al obtener siete prestigiosos reconocimientos en los premios 2026 del Insurance Institute for Highway Safety (IIHS), uno de los organismos más estrictos en evaluación de seguridad vehicular a nivel global.

Para el año modelo 2026, Hyundai logró seis premios Top Safety Pick+ (TSP+) y un Top Safety Pick (TSP), consolidando su posición como una de las marcas con mayor enfoque en la protección de los ocupantes y la innovación en sistemas de asistencia a la conducción.

Este año, el IIHS elevó significativamente sus estándares de evaluación, exigiendo una calificación de “bueno” en la prueba de choque frontal con solapamiento moderado, además de implementar criterios más rigurosos para la protección de pasajeros en los asientos traseros, un aspecto clave en la seguridad moderna.

Modelos Hyundai más seguros de 2026

Entre los modelos galardonados con el reconocimiento Top Safety Pick+ 2026 destacan:

Hyundai IONIQ 5

Hyundai IONIQ 9

Hyundai Sonata

Hyundai Kona

Hyundai Tucson

Hyundai Santa Fe

Por su parte, el Hyundai Elantra obtuvo el reconocimiento Top Safety Pick 2026, destacando también dentro de su segmento.

Estos premios posicionan a Hyundai como una referencia dentro de la industria, especialmente en un contexto donde la seguridad es uno de los factores más determinantes para los consumidores al momento de elegir un vehículo.

Tecnología SmartSense: clave del éxito

Uno de los pilares fundamentales de este logro es la integración del paquete de seguridad SmartSense, incluido de serie en los modelos Hyundai 2026. Este sistema incorpora tecnologías avanzadas como:

Asistencia de mantenimiento de carril

Advertencia de salida de carril

Alerta de atención del conductor

Asistencia de colisión frontal con detección de peatones

Alerta de ocupantes traseros

Asistente de luces altas

Estas herramientas no solo mejoran la seguridad activa, sino que también ayudan a prevenir accidentes mediante alertas inteligentes y asistencia en tiempo real.

Nuevos estándares más exigentes en 2026

El IIHS endureció sus criterios para este año, especialmente en dos áreas clave:

Protección de pasajeros en asientos traseros

Sistemas avanzados de prevención de colisiones

Para obtener el Top Safety Pick+, los vehículos deben cumplir con múltiples pruebas de alto nivel, incluyendo impacto lateral, choque frontal de solapamiento pequeño y sistemas de prevención de colisiones tanto con peatones como entre vehículos.

Además, los sistemas de prevención frontal ahora deben ser equipamiento estándar, elevando significativamente el nivel de seguridad en toda la industria.

Seguridad respaldada por 5 estrellas

El liderazgo de Hyundai en seguridad también se refleja en las calificaciones del programa de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), donde once modelos 2026 obtuvieron la máxima calificación de 5 estrellas en seguridad general.

Este reconocimiento refuerza la confianza del consumidor y confirma el compromiso de la marca con estándares globales de protección.

Hyundai y el futuro de la seguridad automotriz

Con estos resultados, Hyundai no solo responde a las exigencias actuales del mercado, sino que también se adelanta a las tendencias futuras en movilidad segura, donde la electrificación y la inteligencia artificial juegan un papel clave.

La estrategia de la marca, alineada con su visión de “Progreso para la Humanidad”, apunta a ofrecer vehículos cada vez más seguros, conectados y sostenibles, elevando la experiencia de conducción y la protección de todos los ocupantes.

En un entorno donde la competencia es cada vez más intensa, Hyundai demuestra que la seguridad no es un atributo adicional, sino un elemento central en el desarrollo de sus vehículos.

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