Mercedes-Benz: festeja 140 Años de Innovación

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 23/03/2026

Preparan lanzamientos estelares del nuevo CLA y la GLC totalmente eléctrica

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La historia de la automoción tiene un punto de partida indiscutible: el 29 de enero de 1886, cuando Carl Benz solicitó la patente de su vehículo motorizado de tres ruedas. Al acercarse el año 2026, Mercedes-Benz no solo se prepara para celebrar 140 años de este hito, sino que utiliza esta efeméride como el catalizador de una transformación estructural sin precedentes. La presentación de su visión estratégica en la Ciudad de México ha dejado claro que la firma de la estrella no busca simplemente adaptarse a los nuevos tiempos, sino dictar las reglas del juego en la era de la electrificación y la inteligencia artificial.

Bajo el liderazgo global de Ola Källenius y la dirección local de Derrick Halvorsen, Mercedes-Benz ha articulado su futuro en torno a la estrategia “One Mercedes”. Este enfoque no es una mera consigna corporativa, sino un compromiso operativo que se sustenta en cuatro pilares fundamentales: una experiencia de lujo consistente, la obsesión por el cliente (customer obsession), la alineación global de valores y una mentalidad ganadora basada en la eficiencia tecnológica.

En México, esta estrategia se ha materializado a través del concepto “Tradition in Play”. Aprovechando su alianza con la Women’s Tennis Association (WTA), la marca ha creado ecosistemas de marca donde el deporte de élite y el automovilismo convergen. No se trata solo de vender vehículos, sino de vender un estilo de vida donde la precisión, el rendimiento y la elegancia son denominadores comunes. La reciente exhibición en la capital mexicana, que reunió clásicos inmortales como el 380 SL con prototipos futuristas, subrayó esta conexión emocional entre el pasado glorioso y el futuro eléctrico.

Ofensiva de Producto: El núcleo de la visión 2026 reside en su agresiva ofensiva de producto. Mercedes-Benz ha confirmado que para el mercado mexicano los lanzamientos estelares serán el nuevo CLA y la GLC totalmente eléctrica. El nuevo CLA representa un salto cuántico; construido sobre la innovadora Arquitectura Modular Mercedes-Benz (MMA), este modelo estará disponible tanto en versiones de combustión interna optimizada como en variantes eléctricas de largo alcance. Reconocido como el Car of the Year 2026, el CLA integra el sistema operativo MB.OS, que eleva la interacción entre el conductor y el vehículo a niveles de personalización nunca vistos.

Por otro lado, la GLC eléctrica llega para consolidar el dominio de la marca en el segmento de los SUVs de lujo. Este modelo es la respuesta pragmática a un mercado que demanda versatilidad sin emisiones. Con una infraestructura de carga en expansión y una autonomía que elimina la ansiedad de rango, la GLC se perfila como el nuevo estándar de movilidad familiar premium en el país. Estos modelos son apenas la punta del iceberg de un plan que contempla más de 40 lanzamientos globales entre 2025 y 2027.

Conectividad y el Factor Humano: The Star Club

Entendiendo que el lujo moderno se comunica a través de la influencia y la autenticidad, la marca ha lanzado en México “The Star Club”. Esta iniciativa busca integrar a una comunidad selecta de creadores de contenido y líderes de opinión que compartan los valores de innovación y excelencia de la estrella. Al democratizar el acceso a experiencias exclusivas, Mercedes-Benz busca rejuvenecer su base de clientes y asegurar que el mensaje de sus 140 años de historia resuene en las nuevas generaciones digitales.

Conclusión: Mercedes-Benz llega a sus 140 años con una salud financiera y creativa envidiable. Mientras otros fabricantes luchan por encontrar su identidad en la transición energética, la firma de Stuttgart ha optado por un camino de “lujo deseable” y tecnología propietaria. La visión 2026 presentada en México es un testimonio de resiliencia: una marca que honra sus raíces mientras construye, con determinación, el siguiente capítulo de la historia del automóvil. En este nuevo horizonte, la estrella brilla con más fuerza que nunca, guiada por la innovación y la búsqueda incansable de la perfección.

Tabla de Eventos y Lanzamientos 2026

Categoría Detalle del Evento o Modelo Ámbito Evento Especial Recorrido transcontinental “140 Years. 140 Places” Mundial Plataformas Deportivas Mercedes Trophy (Golf), Fórmula 1, WTA (Tenis) México / Mundial Cine y Alianzas Colaboración en The Devil Wears Prada 2 Mundial Lanzamiento Estelar Nuevo CLA (Combustión y Eléctrico) México / Mundial Lanzamiento Estelar GLC Totalmente Eléctrica México / Mundial Ofensiva de Producto Más de 40 nuevos modelos (2025-2027) Mundial Hito Tecnológico Estreno de la Arquitectura Modular MMA Mundial

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