Nissan Versa y Sentra 2026: Transformación absoluta

Autor: Roberto Pérez S. | 30/03/2026

E l rediseño ofrece calidad; confiabilidad; durabilidad; seguridad: Centeno

La firma japonesa ha sometido a una profunda actualización a estos dos sedanes, apostando no solo por una imagen más vanguardista o un interior de mayor calidad y equipamiento, sino también a una importante actualización de su tren motriz y sistemas electrónicos de ayuda a la conducción que lo dotan de un comportamiento más dinámico, confortable y seguro en todo tipo de trazados.

Fabricados en la planta de Aguascalientes, la nueva estirpe de los sedanes Nissan Versa y Sentra 2026 representan la punta de lanza de una agresiva ofensiva de producto de la firma japonesa en nuestro país, que contempla la renocación de 11 modelos de su portafolio de productos con el claro objetivo de mantener su presencia y liderazgo en los distintos segmentos en los que participa.

“Este lanzamiento marca la evolución de dos de los sedanes más emblemáticos de la marca, y con más de un millón de unidades producidas en la última década, lo que confirma su relevancia en el mercado nacional. Nissan Versa y Nissan Sentra han acompañado a generaciones de mexicanos y hoy inician una nueva etapa en su historia. Estas nuevas versiones reflejan la capacidad de innovación de la marca y nuestro compromiso por ofrecer vehículos que marcan la diferencia en el segmento de los sedanes”, señaló Rodrigo Centeno, presidente y director general de Nissan Mexicana e INFINITI.

El directivo señaló que esta evolución se basa en cuatro pilares fundamentales que han hecho fuerte a la marca en el territorio nacional: calidad; confiabilidad; durabilidad; seguridad y Más Versa que nunca (el vehículo favorito de los mexicanos al ser el más vendido en el país).

Nissan Sentra 2026.- Nissan ha mejorado la fórmula de su exitoso Sentra, un sedán compacto que además de lucir ahora más deportivo y elegante, hace gala de una cabina más refinada, con materiales de gran calidad y unos acabados estupendos, que se ven coronados por grandes dosis de tecnología, seguridad y equipamiento para hacer manas placentera y segura la estancia de los 5 ocupantes que es capaz de transportar.

destaca por un diseño exterior completamente renovado que combina dinamismo y sofisticación. Incorpora una parrilla en negro brillante con un trazo más agresivo, faros LED con proyección que mejoran la visibilidad hasta en un 53%, y una caída de techo más pronunciada que le da una silueta elegante y deportiva. El alerón trasero, también en negro brillante, complementa este nuevo lenguaje visual.

En su diseño interior, ofrece un ambiente completamente modernizado. El nuevo Monolith Display con dos pantallas de 12.3″ proporciona una interfaz clara, rápida y personalizable. La iluminación ambiental con 64 colores crea una atmósfera más envolvente. Además, integra un sistema de audio BOSE® con 8 bocinas y subwoofer recalibrado para ofrecer bajos más firmes sin vibraciones. La cabina es ahora más silenciosa gracias a un parabrisas acústico, mejoras estructurales y un nuevo diseño de rines. También se incorporan aire acondicionado bi‑zona con panel táctil y asientos con diseño deportivo y tecnología Zero Gravity, pensados para brindar mayor comodidad en trayectos urbanos exigentes.

Nissan Sentra 2026 incorpora el motor MR20 2.0L, que entrega 145 hp y 145 lb-pie de torque, acoplado a una transmisión CVT de segunda generación con bomba de aceite eléctrica y mecánica para una respuesta más inmediata. La suspensión recalibrada mejora la absorción de baches y topes, y junto con el freno de estacionamiento eléctrico con función Auto Hold, ofrece una experiencia de conducción más cómoda y refinada.

Nissan Sentra 2026 eleva su propuesta tecnológica con 17 tecnologías de asistencia a la conducción, un paquete robusto que incluye elementos como ProPILOT Assist, Alerta Predictiva de Colisión Frontal, Frenado Inteligente de Emergencia con detección de peatones y ciclistas, Freno Automático en Reversa, Monitor de Visión Periférica HD y múltiples intervenciones inteligentes diseñadas para anticiparse a riesgos en el camino. Este equipamiento coloca a Nissan Sentra como uno de los sedanes más completos de su categoría. Además, estrena rines de aluminio de 18″ en sus versiones tope de gama, los cuales se integran a un diseño exterior renovado que refuerza su carácter dinámico y sofisticado.

Versiones y precios

Nissan Sentra 2026 se ofrece en las versiones Sense CVT, Advance CVT, SR CVT y SR Platinum CVT.

PONER AQUÍ FOTO DEL CUADRO DE PRECIOS

SENTRA

SENSE CVT 469,900

Advance CVT 489,900

SR CVT 548,900

SR Platimum CVT 569,900

Nissan Versa 2026

Este sedán subcompacto llega con una actualización integral que reafirma su liderazgo dentro del segmento de sedanes subcompactos, manteniendo el título del vehículo más vendido de México y sumando ya quince años consecutivos como líder en el mercado.

Su diseño exterior estrena una parrilla y fascia renovadas que adoptan el ADN global de la marca, creando un frente más moderno e imponente. Los faros y calaveras LED con función Follow Me Home mejoran la visibilidad y aportan presencia, mientras que los rines de aluminio de 17″ otorgan una postura más sólida en carretera.

En el interior, Nissan Versa 2026 eleva la experiencia tecnológica con una pantalla táctil de 12.3″, una de las más grandes del segmento, compatible de forma inalámbrica con Apple CarPlay™ y Android Auto®. Esto se complementa con un cuadro de instrumentos digital TFT de 7″, que muestra la información de manera clara y configurable según las preferencias del conductor. El sistema de audio Premium BOSE®, equipado con 8 bocinas y tecnología Personal BOSE®, ofrece una experiencia envolvente y equilibrada. Para mayor practicidad, el modelo integra cargador inalámbrico, lo que permite mantener el espacio interior libre de cables.

Como parte de esta renovación, el sedán incorpora un rediseño del asiento delantero, orientado a mejorar el confort en trayectos urbanos y de larga distancia. Este nuevo diseño ofrece mayor soporte lateral en la cabecera, lo que contribuye a una postura de manejo más estable, y una superficie de asiento ampliada, pensada para brindar mayor comodidad durante recorridos prolongados. Ambas mejoras buscan optimizar la ergonomía y complementar la experiencia de conducción.

La seguridad es uno de los pilares de esta actualización. Nissan Versa 2026 suma 12 tecnologías de asistencia a la conducción, diseñadas para apoyar al conductor y anticipar posibles riesgos en diferentes escenarios de manejo. Con este paquete, el vehículo se posiciona entre las opciones más completas del segmento.

Nissan Versa 2026 está impulsado por un motor HR16DE de 1.6 litros, que entrega 118 hp y 110 lb‑pie de torque, una combinación que favorece la eficiencia en ciudad y carretera. Este motor puede acoplarse a una transmisión manual de 5 velocidades o a una Xtronic CVT, optimizada para una aceleración más suave y un consumo de combustible competitivo.

Versiones y precios

Está disponible en las versiones Sense MT, Sense CVT, Advance MT, Advance CVT y Exclusive CVT, lo que permite a los clientes elegir entre distintos niveles de equipamiento y desempeño. Adicionalmente, la marca suma un grado de entrada Sense Base MT con mayor enfoque en el canal de flotas, con un precio de $374,900, una alternativa estratégica para clientes que buscan eficiencia operativa sin comprometer equipamiento esencial.

PRECIOS

VERSA

Version Precio

Sense MT 382,900

Sense CVT 406,900

Adavnce MT 428,900

Advance CVT 439,900

Exclusive 470,900

Tags: #AutosMéxico, #Sentra2026, #Versa2026, nissan