Jeep Wrangler, El Rey del todoterreno se viste de púrpura

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 23/03/2026

Edición limitada de setenta unidades con color exclusivo y la legendaria capacidad todoterreno 4×4

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La marca Jeep ha introducido en México una propuesta que combina exclusividad estética con la rudeza mecánica que ha definido a la marca por más de ocho décadas. El Jeep Wrangler Unlimited Rubicon 2026 Edición Limitada REIGN no es solo un vehículo; es una pieza de colección limitada a tan solo 70 unidades para todo el país. Basado en el modelo Rubicon, esta versión destaca inmediatamente por su llamativo color exterior “REIGN”, una tonalidad púrpura que se integra a la paleta de colores especiales de la marca para ofrecer un nivel superior de personalización.

El diseño exterior del Wrangler REIGN es audaz y robusto, manteniendo su silueta escultural inmediatamente reconocible. Esta edición incorpora elementos exclusivos como el cofre de acero Rubicon High Performance, un techo suave en color negro (Black Soft-Top) y una parrilla frontal obscurecida que moderniza la clásica estética de las siete barras. Para mejorar la visibilidad y el estilo, cuenta con faros delanteros y antiniebla en LED, junto con las ya conocidas luces diurnas que forman un halo distintivo alrededor de los faros.

Interior: Tecnología y Refinamiento.- Dentro del habitáculo, el Jeep Wrangler 2026 ha dado un salto significativo en refinamiento. El panel de instrumentos ahora luce superficies suaves al tacto y costuras decorativas de contraste. La pieza central es la nueva pantalla táctil de 12.3 pulgadas, la más grande jamás ofrecida en un Wrangler, que gestiona el sistema Uconnect 5. Este sistema permite hasta cinco perfiles de usuario, conectividad inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto, y actualizaciones vía aire (OTA). En cuanto al confort, los asientos delanteros cuentan con ajuste eléctrico de 12 posiciones, una novedad que no compromete la capacidad de vadeo del vehículo.

Desempeño y Capacidad Legendaria.- Bajo el cofre, el Wrangler REIGN alberga un motor de 2.0 litros turbocargado de cuatro cilindros que entrega 270 caballos de fuerza y 295 lb-pie de torque. Este motor está acoplado a una transmisión automática de ocho velocidades de serie, diseñada para ofrecer una respuesta excepcional tanto en carretera como en rutas técnicas.

La verdadera magia ocurre fuera del asfalto. El Rubicon REIGN incorpora una nueva generación del eje trasero sólido Dana 44 HD de flotación completa, una característica que aumenta la durabilidad y capacidad de arrastre. Con una relación de arrastre (crawl ratio) de 100:1 y el sistema Rock-Trac con relación 4LO de 4:1, este SUV puede conquistar terrenos casi imposibles. Además, cuenta con bloqueos de diferencial Tru-Lok y desconexión electrónica de la barra estabilizadora delantera para maximizar la articulación.

Ficha Técnica: Jeep Wrangler Unlimited Rubicon REIGN 2026

Categoría Especificación Motor 2.0L Turbo I-4 con ESS Potencia 270 hp Torque 295 lb-ft Transmisión Automática de 8 velocidades Tracción 4×4 Rock-Trac Part-Time Eje Trasero Dana 44 HD Full Float (Flotación completa) Pantalla Táctil de 12.3″ con Uconnect 5 Neumáticos BFGoodrich de 33″ en rines de 17″ Vadeo Hasta 34 pulgadas de profundidad Precio $1,274,900 MXN

Análisis Competitivo en México

En el mercado mexicano, el Jeep Wrangler Rubicon REIGN compite directamente con otros iconos del todoterreno de alta gama:

En Desempeño: Su rival más cercano es el Ford Bronco Badlands. Mientras el Bronco ofrece una suspensión independiente delantera más cómoda en asfalto, el Wrangler mantiene sus ejes sólidos (ahora con el Dana 44 HD full float en la parte trasera) que muchos puristas prefieren por su resistencia y facilidad de modificación para rutas extremas.

En Precio: Con un costo de $1,274,900 MXN, se posiciona de manera muy competitiva frente al Land Rover Defender 110, que suele tener un precio base superior. El Wrangler ofrece una propuesta de valor enfocada en la robustez pura y la exclusividad de una edición limitada a solo 70 unidades, algo que sus competidores rara vez igualan en este rango de precio.

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