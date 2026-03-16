[Últimas noticias]

Imagen menú Visión Automotriz

Nissan Magnite Dark Armour redefine el diseño urbano

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 16/03/2026

La edición especial All Black destaca por su sofisticación tecnológica y motor turbo eficiente

 

jbritoa@yahoo.com

 

Nissan Mexicana continúa desafiando las convenciones del mercado con el lanzamiento de Nissan Magnite Dark Armour, una edición exclusiva limitada a solo mil unidades que eleva el concepto del City SUV hacia una estética más sofisticada y desafiante. Esta versión, diseñada bajo la filosofía “All Black”, transforma cada línea del vehículo en una declaración de carácter, sustituyendo los acabados cromados tradicionales por elementos en negro profundo que abarcan la parrilla frontal, molduras y rines deportivos.

Desde su reciente llegada a México, Nissan Magnite ha consolidado un éxito rotundo, superando las 23,000 unidades vendidas. Este volumen confirma la sólida conexión del modelo con una nueva generación de conductores que prioriza la actitud y la tecnología. Humberto Campusano Gómez, director senior de Mercadotecnia de la marca, destaca que esta “joya de manufactura” celebra la individualidad a través de un diseño vanguardista.

Bajo el cofre, el Dark Armour mantiene su confiable motor 1.0 litros turbo (HR10DET), el cual ofrece un equilibrio óptimo entre eficiencia de combustible y desempeño dinámico para la conducción urbana. La experiencia se complementa con iluminación LED y un sistema de conectividad intuitivo que refuerza su perfil moderno.

Este modelo ya se encuentra disponible en la red de distribuidores Nissan con los siguientes precios: la versión Advance MT Dark Armour en $398,900 MXN, mientras que la Advance CVT Dark Armour se sitúa en $418,900 MXN. Con esta propuesta, Nissan fortalece su posicionamiento estratégico en México, demostrando que la elegancia oscura y la funcionalidad pueden convivir en un mismo vehículo.

Tags: , , , , , , , ,

Noticias que te pueden interesar

Incremento de ventas, una ilusión: AMDA

De acuerdo a datos del INEGI, que dirige Julio Santaella, en abril las ventas de autos en México fueron 83,612 unidades, que compradas con 34,927 que se comercializaron el año…

Leer más »

Acura presenta en el Autoshow de Detroit la RDX más rápida

El prototipo Acura RDX 2019 hizo su debut mundial el día de hoy en el North American International Auto Show 2018, donde se vio por primera vez su nuevo y…

Leer más »

Lincoln Navigator 2022 por fin llega a México

https://www.youtube.com/watch?v=YG0oLLnaeKI Llega a México la nueva Navigator 2022, la SUV más galardonada de su segmento y la joya de la corona con la que la marca busca continuar su historia…

Leer más »

Revista Digital

Julio Brito en La Crónica

• Honda en situación crítica por marcha atrás • Sobreinversión en proyectos eléctricos, la causa • Se mantiene ritmo de exportación de refacciones

Ver todos los artículos (193) »

Prueba de manejo

Chevrolet Spark EUV, el urbano eléctrico que sorprende por dentro

Leer más »

Visión Tech

Nissan Magnite Dark Armour redefine el diseño urbano

Leer más »

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

Send this to friend

Hi, this may be interesting you: Nissan Magnite Dark Armour redefine el diseño urbano! This is the link: https://www.visionautomotriz.com.mx/50327/nissan-magnite-dark-armour-redefine-el-diseno-urbano/