Nissan Magnite Dark Armour redefine el diseño urbano

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 16/03/2026

La edición especial All Black destaca por su sofisticación tecnológica y motor turbo eficiente

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Nissan Mexicana continúa desafiando las convenciones del mercado con el lanzamiento de Nissan Magnite Dark Armour, una edición exclusiva limitada a solo mil unidades que eleva el concepto del City SUV hacia una estética más sofisticada y desafiante. Esta versión, diseñada bajo la filosofía “All Black”, transforma cada línea del vehículo en una declaración de carácter, sustituyendo los acabados cromados tradicionales por elementos en negro profundo que abarcan la parrilla frontal, molduras y rines deportivos.

Desde su reciente llegada a México, Nissan Magnite ha consolidado un éxito rotundo, superando las 23,000 unidades vendidas. Este volumen confirma la sólida conexión del modelo con una nueva generación de conductores que prioriza la actitud y la tecnología. Humberto Campusano Gómez, director senior de Mercadotecnia de la marca, destaca que esta “joya de manufactura” celebra la individualidad a través de un diseño vanguardista.

Bajo el cofre, el Dark Armour mantiene su confiable motor 1.0 litros turbo (HR10DET), el cual ofrece un equilibrio óptimo entre eficiencia de combustible y desempeño dinámico para la conducción urbana. La experiencia se complementa con iluminación LED y un sistema de conectividad intuitivo que refuerza su perfil moderno.

Este modelo ya se encuentra disponible en la red de distribuidores Nissan con los siguientes precios: la versión Advance MT Dark Armour en $398,900 MXN, mientras que la Advance CVT Dark Armour se sitúa en $418,900 MXN. Con esta propuesta, Nissan fortalece su posicionamiento estratégico en México, demostrando que la elegancia oscura y la funcionalidad pueden convivir en un mismo vehículo.

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