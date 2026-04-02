Mazda6e gana premio global de diseño 2026

Autor: Editor De Contenidos | 02/04/2026

El eléctrico de Mazda conquista Nueva York con su diseño Kodo y visión innovadora

El nuevo Mazda6e/Mazda EZ-6 ha sido reconocido como el World Car Design of the Year 2026, consolidando a Mazda como una de las marcas más influyentes en diseño automotriz a nivel global. Este prestigioso premio, otorgado por los World Car Awards en Nueva York, marca la tercera ocasión en que la firma japonesa obtiene este reconocimiento, tras los triunfos del Mazda MX-5 en 2016 y el Mazda3 en 2020.

El galardón fue decidido por un jurado compuesto por 98 periodistas automotrices de todo el mundo, quienes evaluaron un total de 19 modelos. El Mazda6e destacó por su innovador lenguaje de diseño “Kodo, Alma en Movimiento”, que combina elegancia, dinamismo y una estética moderna adaptada a la era de la electrificación.

Este modelo representa un paso clave en la estrategia eléctrica de Mazda. Su silueta tipo coupé, proporciones refinadas y superficies esculturales reflejan una filosofía de diseño centrada en la emoción y la conexión entre el conductor y el vehículo, conocida como Jinba-ittai.

Lanzado inicialmente en China en 2024, el Mazda EZ-6 evolucionó hacia el Mazda6e para mercados globales, incorporando mejoras en desempeño, tecnología y funcionalidad. Desde su llegada a Europa en 2025, la marca ha preparado su expansión hacia Australia, Asia y otros mercados en 2026, respondiendo a la creciente demanda de vehículos eléctricos.

Mazda reafirma así su compromiso con una movilidad más sostenible sin renunciar al placer de conducción, manteniendo su enfoque humano y emocional en cada uno de sus vehículos.

Tags: autos eléctricos, diseño automotriz, innovación, Kodo, Mazda, Mazda EZ-6, Mazda6e, movilidad eléctrica, World Car Awards