[Últimas noticias]

Imagen menú Visión Automotriz

Mazda6e gana premio global de diseño 2026

Autor: Editor De Contenidos | 02/04/2026

El eléctrico de Mazda conquista Nueva York con su diseño Kodo y visión innovadora

El nuevo Mazda6e/Mazda EZ-6 ha sido reconocido como el World Car Design of the Year 2026, consolidando a Mazda como una de las marcas más influyentes en diseño automotriz a nivel global. Este prestigioso premio, otorgado por los World Car Awards en Nueva York, marca la tercera ocasión en que la firma japonesa obtiene este reconocimiento, tras los triunfos del Mazda MX-5 en 2016 y el Mazda3 en 2020.

El galardón fue decidido por un jurado compuesto por 98 periodistas automotrices de todo el mundo, quienes evaluaron un total de 19 modelos. El Mazda6e destacó por su innovador lenguaje de diseño “Kodo, Alma en Movimiento”, que combina elegancia, dinamismo y una estética moderna adaptada a la era de la electrificación.

Este modelo representa un paso clave en la estrategia eléctrica de Mazda. Su silueta tipo coupé, proporciones refinadas y superficies esculturales reflejan una filosofía de diseño centrada en la emoción y la conexión entre el conductor y el vehículo, conocida como Jinba-ittai.

Lanzado inicialmente en China en 2024, el Mazda EZ-6 evolucionó hacia el Mazda6e para mercados globales, incorporando mejoras en desempeño, tecnología y funcionalidad. Desde su llegada a Europa en 2025, la marca ha preparado su expansión hacia Australia, Asia y otros mercados en 2026, respondiendo a la creciente demanda de vehículos eléctricos.

Mazda reafirma así su compromiso con una movilidad más sostenible sin renunciar al placer de conducción, manteniendo su enfoque humano y emocional en cada uno de sus vehículos.

Tags: , , , , , , , ,

Noticias que te pueden interesar

Nueva preventa de JIMNY 2021

La nueva preventa de 700 unidades empieza a partir del 4 de marzo de 2021 a las 4:04 pm. La dinámica es la misma e inicia este 4 de marzo…

Leer más »

Repsol abre sus primeras estaciones de servicio en Baja California Sur

Repsol alcanzó un acuerdo con empresarios locales para abrir sus primeras siete estaciones de servicio en Baja California Sur, con las que la compañía continúa con la expansión de su…

Leer más »

Toyota GR Corolla 2026: El Despertar del Corazón Purista

Un viaje emocional en Pista Pegazo donde la ingeniería de competencia se vuelve instinto puro.   jbritoa@yahoo.com   PISTA PEGAZO, Edo. Mex.- Hay mañanas en las que el aire del…

Leer más »

Revista Digital

Julio Brito en La Crónica

• Subsidios fiscales que son oportunidad y reto • Trámites burocráticos podrían ser el peor enemigo • Jugada de Ebrard con visperas de renovar el TLC

Ver todos los artículos (193) »

Prueba de manejo

Chevrolet Spark EUV, el urbano eléctrico que sorprende por dentro

Leer más »

Visión Tech

Nissan Magnite Dark Armour redefine el diseño urbano

Leer más »

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

Send this to friend

Hi, this may be interesting you: Mazda6e gana premio global de diseño 2026! This is the link: https://www.visionautomotriz.com.mx/50448/mazda6e-gana-premio-global-de-diseno-2026/