Mitsubishi crece 16% y acelera ventas en México

Autor: Editor De Contenidos | 07/04/2026

La marca japonesa cierra su año fiscal 2025 con sólido crecimiento impulsado por pickups y SUVs en el mercado mexicano.

Mitsubishi Motors de México cerró su año fiscal japonés 2025 con resultados positivos en el mercado nacional, consolidando su crecimiento dentro de la industria automotriz.

Durante el periodo comprendido de abril de 2025 a marzo de 2026, la firma reportó la comercialización de 29,506 unidades, lo que representa un incremento de 16% respecto al año fiscal anterior.

Tan solo en marzo de 2026, la marca registró la venta de 3,601 unidades, logrando un crecimiento de 37% en comparación con el mismo mes de 2025, superando el desempeño general del mercado automotriz mexicano.

Impulso en el mercado mexicano

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, la industria automotriz creció 2.4% en marzo de 2026, lo que resalta aún más el desempeño de Mitsubishi, al ubicarse por encima del promedio del sector.

Gracias a estos resultados, la marca logró posicionarse dentro del Top 15 de ventas en México, alcanzando una participación de mercado de 2.74%.

Modelos clave en el crecimiento

El éxito de Mitsubishi en México está impulsado principalmente por su portafolio de vehículos utilitarios:

L200 , que representa el 43% de las ventas

, que representa el 43% de las ventas Outlander Sport , con 26%

, con 26% Xpander y Xpander Cross, con 19%

Además, la nueva Outlander 2026 ha mostrado un arranque sólido, con 658 unidades vendidas en apenas dos meses desde su lanzamiento en febrero.

Crecimiento sostenido en 2026

En el acumulado del primer trimestre de 2026 (enero a marzo), Mitsubishi Motors de México ha comercializado 8,252 unidades, lo que representa un crecimiento del 22% frente al mismo periodo del año anterior.

Este desempeño confirma la tendencia positiva de la marca en el país, respaldada por una estrategia enfocada en SUVs, pickups y tecnologías híbridas.

Perspectiva

El crecimiento de Mitsubishi refleja la creciente preferencia del consumidor mexicano por vehículos versátiles y eficientes, especialmente en segmentos como pickups y SUVs.

A nivel global, Mitsubishi Motors Corporation mantiene su apuesta por la electrificación, con el objetivo de alcanzar el 100% de ventas electrificadas para 2035, lo que también podría influir en su oferta futura en México.

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