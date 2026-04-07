Ventas de autos en México crecen y marcas chinas sorprenden en 2026

Ventas de autos en México crecen y marcas chinas sorprenden en 2026

Autor: Editor De Contenidos | 07/04/2026

El mercado automotriz mexicano arranca 2026 con crecimiento sostenido y una fuerte irrupción de nuevas marcas que ganan participación rápidamente.

El sector automotriz mexicano mantiene una tendencia positiva durante 2026, impulsado por una mayor oferta de vehículos y la creciente competencia entre marcas tradicionales y nuevos jugadores internacionales.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en conjunto con la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz y la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, durante marzo de 2026 se comercializaron 131,548 vehículos ligeros nuevos en México.

Esta cifra representa un incremento del 2.4% respecto al mismo mes del año anterior. En el acumulado de enero a marzo, el mercado alcanzó 381,632 unidades vendidas, lo que significa un crecimiento de 3.7% en comparación con 2025.

Un mercado cada vez más competitivo

El liderazgo del mercado continúa en manos de Nissan, que concentra el 17.6% de participación, seguido por General Motors con 13.2% y el Grupo Volkswagen con 11.1%. Toyota y KIA completan los primeros lugares dentro de la industria automotriz nacional.

Sin embargo, el dato más relevante del reporte es el avance acelerado de marcas emergentes, especialmente de origen asiático, que están transformando el panorama competitivo.

Marcas que impulsan el crecimiento

Firmas como Geely destacan con un crecimiento superior al 300% en marzo, mientras que Changan reporta un aumento del 57.6%. MG Motor también mantiene una tendencia positiva con un alza del 28.6%, consolidándose como uno de los jugadores más dinámicos del mercado mexicano.

Por su parte, Stellantis registra un incremento del 29.1%, impulsado por el desempeño de sus diferentes marcas.

Ajustes en marcas tradicionales

A pesar del crecimiento general del mercado, algunas marcas consolidadas registraron caídas en el mes. Mazda reportó una disminución del 17.0%, mientras que Toyota cayó 7.0% y Nissan 6.2% en comparación anual mensual.

No obstante, estas variaciones no afectan su posición estructural dentro del mercado, donde mantienen una base sólida de ventas.

Perspectiva del sector

El crecimiento observado en el primer trimestre de 2026 refleja una recuperación sostenida del mercado automotriz en México, así como una mayor diversificación de la oferta.

La entrada de nuevas marcas, estrategias comerciales más agresivas y una mayor disponibilidad de unidades han sido factores clave para este desempeño.

De mantenerse esta tendencia, el sector podría cerrar el año con cifras positivas, consolidando a México como uno de los mercados más relevantes de la región.

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