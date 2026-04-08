GAC confirma histórica planta de ensamble en México

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 08/04/2026

JULIO BRITO A.

jbritoa@yahoo.com

GAC México ha marcado un hito en la industria automotriz nacional al confirmar oficialmente el inicio de operaciones de su primera planta de ensamble en el país durante el segundo semestre de 2026. Este anuncio posiciona a la compañía como la primera marca de origen chino en formalizar una infraestructura manufacturera de este tipo en suelo mexicano, consolidando una apuesta de largo plazo bajo la estrategia global denominada One GAC 2.0.

Bajo el enfoque estratégico “En México para México”, la marca busca fortalecer significativamente la cercanía con el consumidor local y optimizar su operación regional mediante un modelo de crecimiento sostenible. La planta operará con un esquema de ensamble flexible, diseñado para adaptarse con agilidad a múltiples tecnologías de propulsión. Esta versatilidad permitirá la producción de vehículos de combustión interna, híbridos, híbridos enchufables (PHEV) y modelos totalmente eléctricos, abarcando una oferta diversa que incluye sedanes, SUVs, crossovers y camionetas. Entre los modelos clave mencionados para esta evolución operativa se encuentran el EMZOOM, el GS8, el compacto AION UT y el próximo lanzamiento en el mercado nacional, el GS7.

La decisión de invertir en una planta local refleja la profunda confianza de GAC en el potencial del mercado mexicano y en la capacidad manufacturera del país, reconocida globalmente por sus altos estándares de especialización. Asimismo, este movimiento busca anticiparse a los retos del comercio internacional, marcados por la reconfiguración de cadenas de suministro y la implementación de nuevos aranceles.

Un pilar fundamental de esta expansión es el respaldo de calidad que la marca trae consigo. GAC es la única firma automotriz china que ha obtenido durante ocho años consecutivos los reconocimientos de J.D. Power, un referente crítico de confiabilidad en la industria. Esta trayectoria de excelencia técnica ahora se traducirá en una operación local que busca consolidar el carácter premium de su propuesta de valor.

Este avance no solo fortalece la presencia de la marca en México, sino que establece las bases para el desarrollo futuro de capacidades de investigación y expansión comercial en toda Latinoamérica. Se espera que los detalles específicos sobre la ubicación y capacidad instalada sean revelados en el anuncio oficial programado para junio de 2026.

Tags: autos chinos, autos eléctricos, economía México, electromovilidad, GAC México, industria automotriz, inversión China, manufactura México, Nearshoring, planta automotriz México, SUV, Visión Automotriz