Riesgos y Rendimientos • Aguascalientes, el hub manufacturero de Nissan • Concentración de producción por ganar eficiencia • Desde 1992 un crecimiento, a pesar de la crisis

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 20/04/2026

JULIO BRITO A.

La memoria periodística suele ser el mejor termómetro para medir el pulso de una Nación. Aquel 12 de noviembre de 1992, el ambiente en Aguascalientes no era solo de fiesta, sino de una gran expectativa. Estábamos en la antesala de la firma del Tratado de Libre Comercio (TLCAN), y Nissan inauguraba una planta que no solo buscaba ensamblar vehículos, sino conquistar el mercado de Norteamérica. Desde esa fecha fundacional, mi labor como cronista del sector automotriz me ha permitido atestiguar cómo lo que comenzó como una apuesta arriesgada se transformó en un eje gravitacional de la economía local y regional.

En estos últimos 34 años de desarrollo profesional, cada visita a las instalaciones de Nissan en Aguascalientes ha sido una lección de expansión ininterrumpida. El crecimiento no ha sido lineal, sino exponencial. Tras la consolidación de la primera gran nave de ensamble, el dinamismo del mercado norteamericano exigió más músculo, lo que derivó en la inauguración de la planta A2 el 12 de noviembre de 2013. Esta segunda etapa no solo duplicó capacidades, sino que elevó el estándar tecnológico de la operación hidrocalida.

Recuerdo con especial énfasis la apertura de su pista de pruebas; transitar por esa gran curva peraltada con los brazos en alto y observar los laboratorios de desgaste de componentes es entender que la calidad japonesa no es un eslogan, sino una disciplina científica. Pero el rendimiento más valioso de este complejo no está solo en el acero, sino en su capital humano. La evolución de su centro de capacitación hacia la actual Universidad Nissan es el ejemplo perfecto de cómo una empresa puede cerrar la brecha entre la educación y la industria, preparando a jóvenes para operar líneas de ensamble de alta complejidad donde hoy se gestan modelos como March, Kicks, Versa y el icónico Sentra para todo el continente americano.

La planta se ha convertido en una “mega fábrica” integral. Aquí no solo se unen piezas; se funde aluminio, se forjan aleaciones, se producen motores, planta de pintura, de tratamiento de aguas residuales. La escala de estampado es impresionante: una maquinaria con opción a más de mil dados que de un solo golpe dan forma a cofres, puertas y pisos con una precisión quirúrgica. Sin embargo, el rendimiento estratégico más reciente ha sido la capacidad de Nissan para centralizar y ser resilente en momentos de crisis.

En un movimiento que define a los ganadores de la nueva era industrial, Aguascalientes absorbió la producción y los herramentales de las plantas de Argentina y CIVAC, en Morelos. Este proceso implicó un reto logístico y humano formidable: cerca de 250 técnicos especializados debieron cambiar su domicilio a tierras hidrocalidas para asegurar que la producción de la pick-up Frontier mantuviera su excelencia. Con más de 9 mil empleados, el foco ya no es únicamente la región del T-MEC; el objetivo se ha expandido para convertir a Aguascalientes en un hub de manufactura para toda América Latina.

El riesgo, sin embargo, es inherente a tal magnitud de operación. El panorama global ha cambiado y hoy la competencia no solo viene de Detroit o Seúl, sino de las fábricas chinas que avanzan con una agresividad sin precedentes. El desafío para Nissan Aguascalientes es mantener la flexibilidad necesaria para transformarse según los requerimientos de un mercado que vira rápidamente hacia la electrificación y nuevas tendencias de movilidad.

La planta debe ser capaz de mutar sus líneas de ensamble para competir en costos y tecnología frente a los nuevos jugadores asiáticos. El rendimiento acumulado durante tres décadas —una red de proveedores de todos los niveles establecida en la región y un ecosistema de paz social y respeto al estado de derecho— es su mejor defensa. Aguascalientes ha dejado de ser una simple planta de exportación para convertirse en un bastión de resistencia y eficiencia. En cada visita, me encuentro con una estructura que no deja de crecer, recordándonos que en la industria automotriz, quien no se expande, retrocede. Nissan Aguascalientes, hoy más que nunca, es el hub que define el futuro de la marca en el continente.