El dominio híbrido de Toyota y Lexus en 2026

Autor: Editor De Contenidos | 10/04/2026

Crecen ventas, sube la electrificación y las marcas japonesas pisan el acelerador en México con una estrategia contundente

Toyota y Lexus continúan consolidando su posición en el mercado mexicano con un inicio de 2026 marcado por resultados sólidos, una estrategia clara y una apuesta firme por la electrificación. En un entorno automotriz cada vez más competitivo y en transformación, ambas marcas han demostrado que el crecimiento sostenido es posible cuando se combina innovación, entendimiento del consumidor y evolución tecnológica.

Durante el primer trimestre del año, Toyota de México alcanzó la comercialización de casi 30 mil unidades, logrando un market share relevante dentro de la industria. Por su parte, Lexus reafirmó su presencia en el segmento premium, destacando no solo por su volumen, sino por la calidad y sofisticación de su portafolio.

Uno de los puntos clave que marcan esta etapa es el avance en la electrificación. Toyota registró que el 42% de sus ventas correspondieron a vehículos híbridos eléctricos (HEV), mientras que Lexus llevó esta cifra a un impresionante 77.7%. Este comportamiento no solo refleja una tendencia global, sino también un cambio claro en las preferencias del consumidor mexicano, cada vez más inclinado hacia opciones sustentables sin sacrificar desempeño ni confort.

El lanzamiento de la nueva generación de RAV4 HEV refuerza esta visión. Este modelo no solo se posiciona como un pilar dentro del portafolio de Toyota, sino que también introduce soluciones digitales como Connected Services, alineándose con un usuario más conectado y exigente. La evolución del SUV no es casualidad, responde a un mercado que demanda versatilidad, eficiencia y tecnología en un solo producto.

En términos comerciales, modelos como Hilux, Avanza, Yaris Sedán, Corolla y Tacoma continúan liderando las preferencias del público, consolidando la confianza en la marca. Mientras tanto, Lexus mantiene su fortaleza en el segmento de lujo con modelos como NX, RX y UX, que destacan por su diseño, desempeño híbrido y experiencia premium.

Otro factor relevante es la digitalización. Toyota reportó que cerca del 30% de sus ventas se realizaron a través de canales digitales, evidenciando una transformación en la forma en que los consumidores interactúan con las marcas automotrices. Este cambio no solo optimiza la experiencia de compra, sino que también redefine el papel de los concesionarios dentro del ecosistema comercial.

Además, programas como Toyota Comonuevos continúan ganando relevancia, ofreciendo alternativas confiables dentro del mercado de seminuevos certificados, lo que amplía el alcance de la marca hacia distintos perfiles de clientes.

La estrategia de ambas marcas es clara: crecer de manera consistente, priorizando al cliente y apostando por soluciones de movilidad más eficientes y sustentables. En este sentido, Toyota y Lexus no solo responden a las demandas actuales del mercado, sino que también anticipan el futuro de la industria automotriz en México.

Con estos resultados, el primer trimestre de 2026 no solo representa un buen inicio de año, sino también la confirmación de que la combinación de innovación, electrificación y enfoque estratégico sigue siendo el camino correcto para mantenerse competitivo en una industria en constante evolución.

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