Ford Mustang GTD rompe récord en Nürburgring y desafía a la élite europea.

Autor: Editor De Contenidos | 18/04/2026

El superdeportivo de Ford logra un histórico tiempo de 6:40.8, consolidándose como el más rápido de una marca estadounidense.

Ford vuelve a sacudir el mundo del alto desempeño con una hazaña que redefine los límites de los superdeportivos estadounidenses. El Ford Mustang GTD Competition ha establecido un nuevo récord en el legendario circuito de Nürburgring Nordschleife, registrando un impresionante tiempo de 6:40.835, consolidándose como uno de los vehículos más rápidos del planeta.

Este logro no solo mejora su propia marca previa, sino que posiciona al Mustang GTD como el referente absoluto entre los autos de producción de origen estadounidense, marcando un antes y un después en la historia de la ingeniería automotriz de alto rendimiento.

El icónico circuito alemán, conocido como “El Infierno Verde”, es considerado el estándar global para medir el desempeño de los vehículos más avanzados. En este escenario, Ford ha demostrado que su visión de llevar la tecnología de competencia a vehículos homologados para la calle no es solo una declaración, sino una realidad tangible.

El Mustang GTD Competition fue desarrollado con un enfoque extremo en cuatro áreas clave: mayor potencia, aerodinámica avanzada, reducción de peso y mayor agarre. Su motor V8 supercargado de 5.2 litros supera los 815 caballos de fuerza, mientras que las mejoras aerodinámicas —incluyendo un sistema DRS optimizado y componentes de fibra de carbono— permiten maximizar la carga sin comprometer la eficiencia.

A esto se suma un paquete de ingeniería enfocado en el rendimiento absoluto, con neumáticos de alto desempeño, rines de magnesio y una estructura más ligera que optimiza cada milisegundo en pista. Sin embargo, más allá del hardware, Ford destaca el papel fundamental del factor humano: ingenieros y pilotos que llevaron el vehículo al límite en busca de la perfección.

Conducido por el piloto Dirk Müller, el vehículo logró colocarse entre los mejores tiempos de la categoría, compitiendo directamente con la élite europea del automovilismo. Este resultado confirma que Ford no solo compite, sino que desafía abiertamente a las marcas más exclusivas del mundo.

Además, este modelo representa la máxima expresión de la filosofía de Ford Racing: trasladar el conocimiento del automovilismo a vehículos de producción. Cada mejora aplicada al Mustang GTD es el resultado de años de experiencia en competencia, llevados directamente a un superdeportivo legal para la calle.

Como parte de este logro histórico, Ford anunció que el Mustang GTD Competition será una edición especial de producción limitada, lo que refuerza su carácter exclusivo y su valor como pieza de ingeniería automotriz.

Con este récord, Ford envía un mensaje contundente: la innovación, la ingeniería y la pasión por el rendimiento siguen siendo pilares fundamentales en su estrategia global. El Mustang GTD no solo rompe récords, también redefine lo que un superdeportivo estadounidense es capaz de lograr.

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