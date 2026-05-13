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General Motors confirma que la tecnología salva vidas

Autor: Editor De Contenidos | 13/05/2026

Un estudio de GM y la Universidad de Michigan revela reducciones drásticas en accidentes gracias a sistemas avanzados de seguridad.

General Motors reforzó su apuesta por la seguridad automotriz al presentar un estudio realizado junto con el Instituto de Investigación en Transporte de la Universidad de Michigan (UMTRI), donde se confirma que las tecnologías avanzadas de asistencia al conductor reducen significativamente accidentes y lesiones.

La investigación analizó cerca de 12 millones de vehículos GM modelos 2020 a 2024 y más de 700 mil accidentes reportados en Estados Unidos, demostrando que funciones como el frenado autónomo de emergencia, la asistencia de mantenimiento de carril y el frenado frontal para peatones tienen un impacto directo en la reducción de percances viales.

Entre los resultados más relevantes destacan:

  • 86% menos accidentes al maniobrar en reversa.
  • 57% menos choques por alcance con lesiones.
  • 35% menos accidentes con peatones lesionados.
  • 15% menos salidas del camino.
  • 13% menos accidentes por cambio de carril.

Estas tecnologías ya están presentes en modelos comercializados en México como el Chevrolet Trax, Chevrolet Equinox EV, Chevrolet Blazer EV, Buick Envista y GMC Terrain.

GM aseguró que este avance forma parte de su visión “Cero Emisiones, Cero Colisiones y Cero Congestionamientos”, buscando transformar la movilidad mediante inteligencia, automatización y seguridad preventiva.

El estudio también refleja cómo la industria automotriz está evolucionando: los autos ya no solo transportan personas, ahora buscan anticiparse a los errores humanos para salvar vidas.

 

 

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