General Motors celebra 45 años de innovación en Ramos Arizpe

Autor: Editor De Contenidos | 13/05/2026

El complejo de Coahuila pasó de producir clásicos de Chevrolet a convertirse en pieza clave de la electrificación de GM en México.

General Motors celebra el 45 aniversario de su emblemático Complejo Ramos Arizpe, una de las operaciones industriales más importantes de México y referente de la manufactura automotriz en Norteamérica.

Desde su arranque en 1981 con la producción del Chevrolet Monte Carlo, la planta ubicada en Coahuila ha evolucionado hasta convertirse en un centro estratégico para la innovación, exportación y movilidad eléctrica. Hoy, el complejo integra cinco plantas especializadas y emplea a más de 5 mil personas.

A lo largo de más de cuatro décadas, Ramos Arizpe ha producido más de 6.7 millones de vehículos, ocho millones de motores y 1.6 millones de transmisiones, consolidando su relevancia dentro de la estructura global de GM.

Uno de los momentos más importantes en su historia llegó en 2023, cuando se convirtió en la primera planta de GM en México en producir vehículos eléctricos, comenzando con el Chevrolet Blazer EV y posteriormente el Chevrolet Equinox EV y el Cadillac OPTIQ.

Además de su impacto industrial, el complejo ha sido clave en el crecimiento económico de Coahuila, impulsando el desarrollo de proveedores, empleos y nuevas inversiones en la región.

Con 45 años de historia, Ramos Arizpe no solo representa el pasado de la industria automotriz mexicana, sino también el futuro de la manufactura sustentable y eléctrica.

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