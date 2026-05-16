Isuzu Forward 2000 llega a México

Autor: Editor De Contenidos | 16/05/2026
El nuevo camión 6×4 de Isuzu ofrece mayor capacidad, tecnología Euro VI y máxima eficiencia para carga pesada.
Tags: #Isuzu #Forward2000 #CargaPesada #Camiones #Logística #Transporte
Autor: Editor De Contenidos | 16/05/2026
El nuevo camión 6×4 de Isuzu ofrece mayor capacidad, tecnología Euro VI y máxima eficiencia para carga pesada.
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