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Isuzu Forward 2000 llega a México

Autor: Editor De Contenidos | 16/05/2026

El nuevo camión 6×4 de Isuzu ofrece mayor capacidad, tecnología Euro VI y máxima eficiencia para carga pesada.

 

La evolución del transporte de carga pesada en México continúa avanzando y ahora da un paso importante con la llegada del nuevo Isuzu Forward 2000, el modelo más robusto y capaz que la firma japonesa introduce en el mercado nacional. Diseñado para responder a las exigencias de las operaciones logísticas modernas, este nuevo camión destaca por su configuración 6×4, su gran capacidad de carga y la incorporación de tecnología enfocada en eficiencia y sustentabilidad.

El Isuzu Forward 2000 cuenta con un Peso Bruto Vehicular de 26,000 kilogramos, convirtiéndose en una solución ideal para sectores que requieren alto desempeño en largas jornadas de trabajo y rutas demandantes. Bajo el cofre incorpora el motor Isuzu 6HK1-TCS de 7.7 litros, capaz de generar 271 caballos de fuerza y un torque de 724 lb-pie, ofreciendo la potencia necesaria para operaciones de carga pesada en distintas condiciones de terreno.

La transmisión manual Eaton de 8 velocidades permite una mejor administración de potencia y rendimiento, optimizando el consumo de combustible y aumentando la productividad para flotillas y empresas de transporte.

Uno de los aspectos más relevantes del nuevo Forward 2000 es la adopción de tecnología Euro VI, una normativa que reduce significativamente las emisiones contaminantes y mejora la eficiencia ambiental de la unidad. Con ello, Isuzu reafirma su compromiso con la movilidad sustentable y las nuevas necesidades del sector logístico en México.

En materia de seguridad, el modelo incorpora frenos de aire total con sistema ABS, freno de escape y bolsa de aire para el conductor, elementos que buscan brindar mayor confianza y protección durante cada recorrido.

Además de su capacidad mecánica, el diseño de la cabina está pensado para ofrecer confort y ergonomía al operador, especialmente en trayectos largos, facilitando la experiencia de conducción y mejorando las condiciones de trabajo.

Con este lanzamiento, Isuzu fortalece su presencia dentro del segmento de carga pesada y amplía su portafolio de soluciones para el mercado mexicano. El Forward 2000 no solo representa una nueva alternativa para el transporte de mercancías, sino también una apuesta por eficiencia, durabilidad y rentabilidad en uno de los sectores más importantes para la economía nacional.

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