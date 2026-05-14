Kia acelera en México y conquista el Top 5 del mercado

Autor: Editor De Contenidos | 14/05/2026

La marca coreana mantiene crecimiento sostenido en 2026 impulsada por K3, Sonet y Sportage híbrida

Kia continúa fortaleciendo su presencia en el mercado mexicano y confirma que su estrategia comercial, tecnológica y de electrificación comienza a rendir frutos de forma contundente. Durante abril de 2026, la firma coreana registró la venta de 8,604 unidades en México, consolidándose como una de las marcas con mejor desempeño dentro de la industria automotriz nacional.

Con este resultado, Kia México se mantiene dentro del Top 5 del mercado nacional, alcanzando una participación acumulada de 7.2% durante los primeros cuatro meses del año, cifra que refleja la sólida aceptación de sus productos entre los consumidores mexicanos.

La ofensiva comercial de la marca está encabezada por modelos clave como el orgullosamente hecho en México Kia K3, seguido por la SUV urbana Sonet y el sedán K4, también producido en la planta de Nuevo León. Esta combinación de vehículos ha permitido que Kia fortalezca su posicionamiento en segmentos estratégicos de alto volumen y crecimiento.

Uno de los modelos que más llamó la atención durante abril fue la SUV Sportage, que consiguió su mejor mes del año gracias a un crecimiento del 23% respecto a marzo. La SUV no solo se consolida como uno de los productos más importantes de la marca, sino también como pieza clave dentro de la estrategia de electrificación de Kia en México, ya que el 50% de las ventas de Sportage en 2026 corresponden a versiones híbridas.

Además del crecimiento comercial, Kia continúa reforzando su propuesta de valor para el cliente mexicano. Durante mayo, la marca anunció la llegada de Sonet 2027 con nuevas versiones más accesibles, mejoras en seguridad y mayor equipamiento tecnológico, buscando ampliar su alcance en el competitivo segmento SUV.

En paralelo, Kia también presentó en México su nuevo programa de postventa “59 minutos o gratis”, enfocado en ofrecer mayor rapidez y eficiencia en servicios de mantenimiento programado, elevando así la experiencia de atención para sus clientes.

La marca coreana demuestra que su crecimiento no es casualidad. La combinación entre diseño, tecnología, electrificación, producción nacional y servicio al cliente ha permitido que Kia continúe ganando terreno dentro de uno de los mercados automotrices más competitivos de América Latina

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