Chirey redefine la movilidad híbrida.

Autor: Editor De Contenidos | 14/05/2026

La tecnología Super Hybrid promete más autonomía, eficiencia y libertad sin cambiar tu estilo de vida

Chirey quiere cambiar la forma en que los mexicanos entienden la electrificación. Mientras muchas marcas enfocan sus esfuerzos en vehículos totalmente eléctricos, la firma china apuesta por una solución más práctica y cercana a la realidad cotidiana del conductor: la tecnología Chirey Super Hybrid (CSH).

El objetivo de esta nueva plataforma híbrida es claro: ofrecer eficiencia energética, autonomía y tecnología avanzada sin obligar al usuario a modificar sus hábitos de manejo o depender completamente de infraestructura de carga.

Actualmente, México atraviesa una etapa importante en la transición hacia nuevas formas de movilidad. De acuerdo con cifras citadas por la marca, los vehículos híbridos, híbridos enchufables y eléctricos representaron cerca del 9.5% de las ventas totales de autos ligeros nuevos en 2025, reflejando el crecimiento sostenido de la electrificación en el país.

En este contexto, Chirey busca posicionarse como uno de los jugadores más agresivos del segmento híbrido con una plataforma de quinta generación que combina motor híbrido dedicado, transmisión especializada DHT, batería de alta resistencia y gestión inteligente de energía.

Uno de los aspectos más llamativos del sistema CSH es su eficiencia tecnológica. El motor híbrido alcanza hasta 44.5% de eficiencia térmica, mientras que la transmisión híbrida especializada logra una eficiencia mecánica de hasta 98.5%, cifras diseñadas para optimizar el consumo energético y mejorar el desempeño en condiciones reales de conducción.

Además, la plataforma fue desarrollada pensando en escenarios cotidianos y extremos. Durante pruebas internacionales, vehículos equipados con esta tecnología superaron los 1,300 kilómetros de autonomía combinada en recorridos urbanos, montaña y climas extremos.

La tecnología también incorpora batería LFP con certificación IP68 contra agua y polvo, sistema de enfriamiento dual por agua y capacidad operativa en temperaturas de entre -35°C y 60°C, reforzando la propuesta tecnológica de la marca.

Uno de los modelos que integra esta arquitectura es la SUV Tiggo 8 PHEV CSH, capaz de ofrecer hasta 90 kilómetros de autonomía eléctrica bajo ciclo WLTP y recargas del 30% al 80% en aproximadamente 19 minutos.

La estrategia de Chirey refleja cómo la nueva movilidad ya no se trata únicamente de reducir emisiones, sino de construir experiencias más inteligentes, funcionales y adaptadas al estilo de vida real de las personas.

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