Toshihiro Mibe redefine el futuro de Honda

Autor: Editor De Contenidos | 15/05/2026

Las plantas de El Salto y Celaya claves; habrá más vehículos EV

REDACCION VISION AUTOMOTRIZ

En una conferencia estratégica desde Tokio, Japón, Toshihiro Mibe, presidente y CEO global de Honda Motor Co., Ltd., presentó la hoja de ruta que definirá el destino de la firma nipona hacia finales de la década. El plan, denominado “Estrategia de Negocios 2026”, no solo busca una recuperación operativa tras los desafíos globales de suministro, sino una transformación estructural profunda para alcanzar un beneficio operativo consolidado de 1.4 billones de yenes – 8,334 millones de dólares- para el ejercicio fiscal que concluye en marzo de 2029, lo que representaría un máximo histórico para la compañía.

Los tres pilares de la competitividad.- La visión de Mibe se sustenta en tres iniciativas críticas para aumentar la competitividad de Honda en un entorno de mercado volátil. La primera es la optimización de la estructura de costos. La marca se ha propuesto reducir el número total de variantes de modelos globales en un 50% en comparación con 2018, concentrando sus recursos en modelos de alto volumen y rentabilidad como Civic, Accord, CR-V, HR-V y Pilot. Esta simplificación permitirá disminuir los costos fijos en un 20%, liberando capital para la inversión en tecnologías de próxima generación.

El segundo pilar es el aumento de la eficiencia en el desarrollo. Honda está integrando procesos de diseño digital y tecnología de “gemelos digitales” para acortar los tiempos de lanzamiento de nuevos vehículos. Finalmente, la mejora en la gama de productos se centrará en regiones prioritarias, asegurando que cada modelo responda a las necesidades específicas de mercados clave como Norteamérica y China.

La ofensiva eléctrica y el software.- La electrificación es el eje central del crecimiento a mediano y largo plazo. Honda reafirmó su meta de que el 100% de sus ventas globales sean vehículos eléctricos (EV) y de celdas de combustible (FCEV) para el año 2040. En Norteamérica, el lanzamiento de la “Honda Series 0” será el estandarte de esta transición, con modelos diseñados bajo la premisa de ser delgados, ligeros y sabios. En China, la serie ë:N buscará recuperar terreno en el mercado de mayor adopción eléctrica del mundo.

Además del hardware, la empresa está invirtiendo masivamente en vehículos definidos por software (SDV). Esta nueva arquitectura electrónica permitirá actualizaciones inalámbricas y una integración más fluida con el ecosistema digital del usuario, un factor que Honda considera vital para mantener su relevancia frente a los nuevos competidores tecnológicos.

Impacto en México: Celaya y El Salto.- Para el mercado nacional, la relevancia de este plan es directa. Honda de México, que cuenta con más de 6,600 asociados, juega un papel fundamental en la cadena de suministro norteamericana. La planta de Celaya, Guanajuato, responsable de la producción de la Honda HR-V y el nuevo Acura ADX, así como de transmisiones CVT, es una pieza clave en la eficiencia operativa que Mibe busca consolidar. La flexibilidad de estas instalaciones será crucial para integrar los nuevos componentes y modelos que la marca planea desplegar en los próximos tres años.

Con esta reestructuración, Honda no solo busca sobrevivir a la era de la electrificación, sino liderarla mediante una disciplina financiera estricta y una innovación de producto que mantenga el espíritu de ingeniería que la ha caracterizado durante décadas.

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