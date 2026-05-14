Jeep y Marvel unen dos leyendas.

Autor: Editor De Contenidos | 14/05/2026

Wrangler America250 celebra 85 años de aventura, libertad y cultura pop junto al Capitán América

Jeep y Marvel acaban de presentar una de las colaboraciones más poderosas y emocionales del año dentro de la industria automotriz y el entretenimiento. Ambas marcas unen fuerzas para celebrar 85 años de historia, aventura y legado con la nueva campaña del Jeep Wrangler America250 edición 2026.

La alianza conecta a dos íconos nacidos en 1941: el legendario Jeep Wrangler y el Capitán América, personajes que comparten valores como libertad, valentía, aventura y servicio. El resultado es una campaña multiplataforma que mezcla cultura pop, patriotismo, narrativa cinematográfica y el ADN todoterreno de Jeep.

El protagonista de esta edición especial es el nuevo Jeep Wrangler America250 “Twelve 4 Twelve”, un modelo que incorpora detalles exclusivos inspirados en el universo Marvel, incluyendo una espectacular cubierta de llanta con el icónico escudo del Capitán América, convirtiéndose en una de las versiones más llamativas y coleccionables del Wrangler en los últimos años.

La campaña arranca oficialmente con “Origin Story”, un video de 50 segundos que combina animación, estética de cómic y referencias históricas al Jeep Willys utilizado durante la Segunda Guerra Mundial, reforzando el legado militar y aventurero que ha acompañado a la marca durante décadas.

Además, Jeep y Marvel Comics Group desarrollaron una portada exclusiva de cómic de edición limitada protagonizada por el Capitán América y el Wrangler America250, misma que será entregada junto con la compra del modelo especial 2026.

Pero esta colaboración va mucho más allá de una edición especial. Jeep también prepara la campaña “The Original Superheroes”, una propuesta que reconoce a veteranos militares reales y redefine el concepto de heroísmo, destacando historias auténticas de servicio y valentía apoyadas históricamente por vehículos Jeep.

La alianza también funcionará como plataforma de promoción rumbo al estreno de Avengers: Doomsday, programado para diciembre de 2026, ampliando la presencia de Jeep dentro del universo del entretenimiento global.

Con esta colaboración, Jeep no solo celebra su legado, sino que demuestra cómo las marcas automotrices evolucionan hacia experiencias emocionales, culturales y digitales capaces de conectar con nuevas generaciones de consumidores.

Tags: #America250, #Avengers, #CaptainAmerica, #JeepLife, #JeepMexico, #JeepWrangler, #Marvel, #MarvelStudios, #OffRoad, #VisionAutomotriz, #Wrangler, 4x4, Adventure, Jeep, Stellanits México, Stellantis, SUV