Automarket inaugura Gran Sur y transforma mercado de seminuevo

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 22/06/2026

Confianza, financiamiento y seguridad acercan compradores al sur de Ciudad de México

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La compra de un automóvil seminuevo en México suele ser una de las decisiones más importantes para una familia. También una de las más delicadas. No sólo está en juego el precio, el modelo o el estado mecánico del vehículo; también pesan la seguridad de la operación, la certeza jurídica, el financiamiento y la confianza entre comprador y vendedor. En ese terreno, Automarket BBVA busca construir una nueva forma de comprar y vender autos usados: más segura, acompañada y transparente.

Con la inauguración de su nuevo local en Gran Sur, al sur de la Ciudad de México y a un kilómetro del Estadio Azteca, Automarket fortalece su presencia física en una zona estratégica por conectividad, afluencia y cercanía con miles de familias que buscan adquirir un vehículo. El espacio combina plataforma digital, atención presencial, revisión automotriz, validación documental y opciones de financiamiento.

El proyecto parte de una realidad contundente: el mercado de autos seminuevos entre particulares es enorme, pero poco bancarizado y con altos niveles de riesgo. Luis Vera, director de Automarket BBVA, explica que en México se estiman alrededor de 7 millones de transacciones anuales entre particulares, mientras que sólo unas 300 mil se realizan con financiamiento en agencias establecidas. Esa brecha revela un mercado con gran necesidad de seguridad, acompañamiento y acceso a crédito.

Automarket no opera como una agencia tradicional ni como una empresa que compra autos para revenderlos. Su modelo es distinto: funciona como un intermediario confiable, un “acompañante” o árbitro entre comprador y vendedor. La plataforma permite que una persona publique su auto y que otra lo encuentre, pero la diferencia está en lo que ocurre después: el vehículo pasa por un proceso de validación estética, mecánica y jurídica antes de concretar la operación.

En el nuevo local de Gran Sur, el comprador puede ver físicamente el auto que encontró en la plataforma. Antes de ese momento, Automarket contacta al vendedor, solicita que lleve la unidad, revisa documentación y somete el vehículo a inspección con especialistas. De acuerdo con Vera, el servicio se apoya en expertos de la industria automotriz, no en ejecutivos bancarios improvisados, con el objetivo de dar certeza al comprador.

La propuesta resuelve uno de los principales problemas del mercado informal: el riesgo. Comprar un auto directamente a un desconocido puede implicar fraudes, unidades con adeudos, problemas legales, reporte de robo, multas ocultas o fallas mecánicas no declaradas. Automarket consulta más de 25 bases de datos para revisar antecedentes del vehículo, incluyendo información relacionada con robo, choques, aseguradoras, financiamientos, infracciones y documentación.

El componente financiero es otra pieza clave. Automarket permite solicitar crédito en línea mediante un proceso sencillo. Según lo explicado por Luis Vera, el cliente puede llenar entre 18 y 20 campos en la plataforma y obtener una respuesta de crédito BBVA. Las tasas dependen del perfil de riesgo y plazo, con rangos mencionados entre 8.99% y 17.99%, además de alternativas con financieras asociadas para perfiles que no califiquen directamente con el banco.

El modelo también ofrece flexibilidad. El comprador puede adquirir el auto con financiamiento o de contado. Si paga de contado, el dinero se deposita a Automarket para garantizar que el vendedor reciba el pago de forma segura una vez concluido el proceso. De acuerdo con la explicación de Vera, el pago al vendedor puede concretarse entre 24 y 72 horas, después de las validaciones correspondientes.

La operación conserva incluso una dinámica parecida a la compra entre particulares: el comprador puede negociar el precio a través de la plataforma. Si detecta detalles como llantas desgastadas o algún golpe menor, puede hacer una propuesta al vendedor. La diferencia es que la negociación ocurre dentro de un entorno respaldado por BBVA y no en la calle, con menor exposición al riesgo.

Los resultados muestran una adopción creciente. Automarket reporta más de 4 millones de visitas mensuales a su página, más de 1,800 autos publicados por mes y miles de personas intentando publicar vehículos. En su primer año completo realizó 675 transacciones, con financiamiento en alrededor de 70% de ellas; para el año en curso, la expectativa es alcanzar unas 3,500 transacciones, con una visión de llegar a 25 mil o 30 mil operaciones anuales en los próximos años.

La apertura en Gran Sur responde a esa necesidad de crecer con cautela. Vera subraya que Automarket no busca abrir espacios por abrirlos, sino atender la demanda que llega desde la plataforma digital y garantizar una experiencia adecuada. La expansión podría llevar el modelo a otras ciudades, como Monterrey o Guadalajara, pero con una premisa clara: hacer las cosas bien antes que hacerlas rápido.

Gran Sur representa así mucho más que una nueva ubicación. Es una vitrina física para un modelo híbrido: digital en la búsqueda, presencial en la confianza, financiero en la solución y humano en el acompañamiento. Para quienes viven al sur de la ciudad, el nuevo local acerca una alternativa para comprar o vender un auto seminuevo con mayor claridad y respaldo.

En un mercado donde la informalidad todavía domina buena parte de las operaciones, Automarket busca cambiar la conversación. Su promesa no es sólo vender autos; es transformar una experiencia que históricamente ha sido incierta en un proceso más seguro, ordenado y transparente.

Entrevista con Luis Vera: Automarket marca diferencia

Luis Vera, director de Automarket de BBVA, explica que la gran diferencia de la plataforma está en que no opera como una agencia tradicional ni como una empresa que compra autos para revenderlos. Su modelo busca acompañar a comprador y vendedor para que la operación sea más segura, clara y financiable.

“Nosotros no compramos y vendemos coches como un distribuidor. Creamos una plataforma donde compradores y vendedores pueden encontrarse, pero con validación, revisión y respaldo”, señala Vera.

El punto central es la confianza. En el mercado informal de autos seminuevos, muchas operaciones se realizan entre particulares sin certeza jurídica, sin revisión mecánica y sin financiamiento bancario. Automarket de BBVA busca cerrar esa brecha mediante inspección estética, mecánica y documental del vehículo.

De acuerdo con Vera, la plataforma consulta más de 25 bases de datos para revisar antecedentes del auto, posibles reportes de robo, choques, aseguradoras, financiamientos, infracciones y adeudos. Además, ofrece opciones de crédito BBVA y alternativas de financiamiento con aliados.

La diferencia frente a la competencia, resume Vera, está en transformar una operación incierta en una experiencia acompañada, segura y con respaldo institucional.

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Diez datos clave de Automarket de BBVA

Automarket de BBVA no compra ni revende autos: funciona como plataforma que conecta compradores y vendedores particulares, con acompañamiento durante la operación. Su gran diferencia frente a la competencia es que actúa como “referee” o intermediario confiable entre ambas partes, no como agencia tradicional ni como lote de seminuevos. El mercado objetivo es enorme: en México se estiman alrededor de 7 millones de transacciones anuales de autos entre particulares. El financiamiento formal es muy bajo: de esas operaciones, sólo unas 300 mil se hacen con crédito en agencias establecidas o con financiamiento bancario. La plataforma busca resolver tres problemas: inseguridad en la compraventa entre particulares, falta de acceso a crédito y necesidad de transformar la industria de seminuevos. Cada auto se valida de forma estética, jurídica y mecánica antes de concretar la venta; la revisión la hacen especialistas automotrices, no ejecutivos bancarios. Automarket consulta más de 25 bases de datos para revisar robo, choques, aseguradoras, financiamientos, infracciones y antecedentes del vehículo. No han registrado fraudes graves en dos años, de acuerdo con Luis Vera, director de Automarket de BBVA. El sitio recibe más de 4 millones de visitas mensuales y tiene más de 1,800 autos publicados por mes. El plan de crecimiento es ambicioso: pasaron de 675 transacciones en su primer año a buscar 3,500 operaciones este año, con meta futura de 25 mil a 30 mil transacciones anuales.

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