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Volkswagen Amarok V6 fortalece potencia y estilo premium.

Autor: Editor De Contenidos | 23/06/2026

Volkswagen Vehículos Comerciales amplía en México la familia Amarok 2026 con una apuesta más robusta: la llegada del nuevo motor V6 3.0 litros TDI y la edición especial Dark Label. Con esta incorporación, la pick-up refuerza su posición en un segmento donde el desempeño, la tecnología, la capacidad todoterreno y la imagen premium son cada vez más importantes.

El nuevo motor V6 entrega 250 hp y 600 Nm de torque, acoplado a una transmisión automática de 10 velocidades. Estará disponible en las versiones Panamericana y Aventura, complementando la oferta Style con motores de cuatro cilindros a gasolina de 302 hp y diésel de 170 hp. Toda la gama cuenta con tracción total 4MOTION, lo que fortalece sus capacidades para carretera, trabajo y manejo fuera del camino.

En equipamiento, Amarok V6 conserva atributos de alto nivel: Digital Cockpit de 12.3 pulgadas, pantalla central táctil de 12 pulgadas, sistema de sonido Harman Kardon, asientos en piel con ajuste eléctrico

Precios

Amarok Style Gasolina: $930,000 MXN
Amarok Style Diesel: $950,000 MXN
Amarok Dark Label: $1,047,000 MXN
Amarok V6 Panamericana: $1,107,000 MXN
Amarok V6 Aventura: $1,177,000 MXN

La gama arranca en $930 mil pesos y llega hasta $1 millón 177 mil pesos en la versión V6 Aventura.

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