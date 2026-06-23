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Jeep Wrangler Joose 2026 presume exclusividad todoterreno naranja.

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 23/06/2026

Edición limitada combina precio competitivo, potencia turbo y tecnología premium

JULIO BRITO A.

jbritoa@yahoo.com

Jeep trae a México una de las versiones más llamativas del Wrangler: el Rubicon Joose 2026 de dos puertas, una edición limitada a sólo 47 unidades que recupera el color naranja Joose como elemento de identidad, aventura y diferenciación. No es únicamente una variante estética; es una propuesta pensada para quienes buscan un vehículo todoterreno con carácter, equipamiento premium y exclusividad real.

El precio es uno de los puntos centrales. El Jeep Wrangler Rubicon Joose 2026 llega a México en $1,392,900 pesos, la misma etiqueta del Wrangler Rubicon 2026 de dos puertas. Frente a la gama, se coloca por arriba del Wrangler Willys Unlimited 2026, con precio de $1,274,900 pesos, y por debajo del Sahara Unlimited 2026, que cuesta $1,406,900 pesos. La versión más alta es el Wrangler Rubicon Unlimited 2026, con precio de $1,576,900 pesos.

La edición Joose toma como base al Rubicon de dos puertas e incorpora elementos de alto valor: toldo rígido de tres piezas Black Hard Top, cofre Rubicon High Performance, defensas de acero delanteras y traseras, WARN Winch con capacidad de 3,600 kilogramos y rines de 17 pulgadas maquinados con acentos negros.

En desempeño, monta un motor turbocargado de cuatro cilindros y 2.0 litros con función start/stop, capaz de entregar 270 caballos de fuerza y 295 lb-pie de torque, acoplado a una transmisión automática de ocho velocidades. Su propuesta 4×4 conserva la esencia Wrangler: capacidad de vadeo, relaciones de escalada de hasta 100:1 y ángulos todoterreno sobresalientes.

Por dentro suma asientos en piel Nappa, asiento frontal calefactable, ajuste eléctrico de hasta 12 vías, sistema de audio Premium Alpine, Uconnect 5 con pantalla de 12.3 pulgadas, Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos. Es un Wrangler para quienes buscan aventura, tecnología y una edición que no se repetirá fácilmente.

 

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