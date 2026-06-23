Autos eléctricos obligan a reinventar seguros en México

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 23/06/2026

Costos de baterías y alto voltaje cambian la protección automotriz nacional

jbritoa@yahoo.com

La movilidad eléctrica dejó de ser una promesa distante para convertirse en una realidad creciente en México. Cada vez más consumidores consideran un vehículo híbrido, híbrido conectable o completamente eléctrico como una alternativa viable frente al auto de combustión interna. El argumento es claro: menor consumo de combustible, reducción de emisiones, nuevas tecnologías de asistencia y una experiencia de manejo más silenciosa y eficiente. Sin embargo, este avance también está abriendo una conversación que apenas empieza a tomar fuerza: cómo deben asegurarse estos vehículos y cuánto cuesta repararlos cuando ocurre un siniestro.

De acuerdo con información citada por AXA México, la venta de automóviles híbridos, híbridos conectables y eléctricos creció 30.2% en febrero de 2026 frente al mismo mes del año anterior. El dato confirma que la transición energética ya llegó al mercado automotor nacional, aunque todavía enfrenta retos de infraestructura, capacitación técnica, costos de mantenimiento y protección financiera.

El punto central es que un auto eléctrico no se repara igual que un vehículo tradicional. Su arquitectura es distinta. Integra baterías de alto voltaje, módulos electrónicos, sistemas avanzados de asistencia a la conducción, sensores, software y componentes especializados. Esa diferencia tecnológica modifica por completo el costo y la gestión del riesgo.

Según cifras de AXA México, durante 2025 el costo promedio de un siniestro en un vehículo eléctrico fue de 48 mil pesos, cifra 83% superior a la de un auto de combustión. Esto significa que, aunque el daño exterior parezca menor, la afectación interna puede involucrar sistemas costosos que requieren diagnóstico especializado y personal capacitado.

La batería es el corazón del vehículo eléctrico, pero también uno de sus componentes más sensibles y caros. AXA advierte que las reparaciones relacionadas con baterías y sistemas de alto voltaje pueden oscilar entre 500 mil y 600 mil pesos. En la práctica, un golpe aparentemente superficial puede representar una reparación de alto impacto económico si compromete el sistema eléctrico principal.

Por ello, el seguro tradicional comienza a quedarse corto. La movilidad eléctrica exige coberturas diseñadas para nuevos riesgos. La primera es la atención especializada de siniestros. No cualquier taller puede manipular baterías de alto voltaje o sistemas electrónicos avanzados. Se requiere personal entrenado, protocolos de seguridad y equipos adecuados para evitar daños adicionales o riesgos para técnicos y usuarios.

La segunda cobertura indispensable es la protección específica para batería y sistemas de alto voltaje. En muchos modelos, estos elementos concentran una parte relevante del valor del vehículo. Si no están contemplados de manera clara en la póliza, el propietario puede enfrentar costos inesperados.

La tercera necesidad es la asistencia por descarga de batería. A diferencia de un auto de combustión, donde un problema de combustible puede resolverse con relativa facilidad, un eléctrico descargado requiere traslado a un punto de carga. Aunque México cerró 2025 con más de 56 mil puntos públicos de recarga, el costo de arrastre puede superar los 2 mil pesos, dependiendo de la distancia o la ciudad.

La cuarta cobertura emergente está en casa. Muchos usuarios cargan sus vehículos en instalaciones domésticas, pero no todas las redes eléctricas fueron diseñadas para una demanda continua de energía. Sobrecargas, variaciones de voltaje, sobrecalentamiento de conductores o desbalances pueden dañar el cargador, la instalación eléctrica e incluso otros equipos conectados. Por eso, proteger el equipo de carga en el hogar se vuelve parte del ecosistema de aseguramiento.

La movilidad eléctrica no sólo cambia la forma de conducir; también transforma la relación entre usuario, vehículo, taller, aseguradora e infraestructura. El seguro deja de ser un producto genérico para convertirse en una solución más técnica, preventiva y especializada.

México avanza hacia un parque vehicular más electrificado, pero ese camino exige información clara. Comprar un auto eléctrico implica revisar autonomía, precio, tecnología y disponibilidad de cargadores. Ahora también debe implicar una pregunta adicional: ¿la póliza realmente cubre los riesgos de un vehículo de nueva generación?

La respuesta será clave para que la transición sea segura, confiable y financieramente sostenible.

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