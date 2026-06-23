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Leapmotor asegura posventa con respaldo Mopar

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 23/06/2026

Redaccion VAM

Previo a su llegada a México, Leapmotor busca diferenciarse no sólo por su propuesta de vehículos eléctricos inteligentes, sino por el respaldo posventa que tendrá dentro del grupo Stellantis. La marca contará con el apoyo del Centro de Distribución de Partes Mopar, ubicado en Toluca, Estado de México, una instalación de 45,000 metros cuadrados preparada para abastecer partes, accesorios y refacciones a más de 170 puntos de venta en el país.

El PDC Mopar cuenta con más de 50,000 números de parte disponibles y una capacidad diaria de embarque de 24,000 piezas. Su sistema logístico permite entregar autopartes a concesionarios en un lapso de 24 a 48 horas, un factor clave para dar confianza al cliente desde el primer día.

Con este respaldo, Leapmotor llega con una ventaja: servicio, refacciones y atención posventa respaldados por la experiencia de Mopar.

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