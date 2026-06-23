Autos eléctricos elevan costos y replantean seguros: Swiss Re

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 23/06/2026

La movilidad eléctrica avanza en México y América Latina con una promesa clara: vehículos más eficientes, menor dependencia de combustibles fósiles, nuevas tecnologías de conducción y una experiencia distinta para el consumidor. Sin embargo, detrás del entusiasmo por los autos eléctricos empieza a surgir una pregunta clave para fabricantes, aseguradoras, talleres y compradores: ¿qué tan reparables y asegurables son estos vehículos cuando ocurre un accidente?, señala un estudio de Swiss Re.

El debate ya no se limita a autonomía, precio de compra o disponibilidad de cargadores. Ahora el foco también está en el costo real de reparación, la disponibilidad de refacciones, la preparación técnica de los talleres y el impacto que todo ello puede tener en las primas de seguro. De acuerdo con hallazgos de Swiss Re Institute, la llegada acelerada de nuevas marcas y modelos eléctricos a mercados emergentes obliga a replantear el concepto de asegurabilidad.

El primer gran reto está en la batería. En un vehículo eléctrico, este componente puede representar hasta 40% del valor total de la unidad. Además, muchos paquetes de baterías no fueron diseñados para desmontarse o repararse con facilidad. Esto significa que un daño aparentemente menor puede derivar en el reemplazo completo del sistema, elevando de manera considerable el costo del siniestro.

La diferencia frente a un auto de combustión es relevante. En mercados maduros como Estados Unidos, reparar un vehículo eléctrico cuesta en promedio 25% más que reparar uno tradicional. En Reino Unido, además, los tiempos de reparación pueden ser hasta 14% mayores. Esto no necesariamente significa que los autos eléctricos sean menos seguros, sino que sus componentes son más especializados y requieren procesos más complejos.

De hecho, Swiss Re señala que los vehículos eléctricos no necesariamente chocan más. En varios mercados europeos, la frecuencia de accidentes de estos modelos es entre 10% y 15% menor que la de vehículos equivalentes de combustión. El problema, por tanto, no está en la frecuencia del siniestro, sino en la severidad económica cuando el daño ocurre.

La expansión de vehículos eléctricos chinos agrega otro elemento al análisis. Nuevas marcas están entrando con rapidez en Europa, América Latina, África y Medio Oriente. Esto amplía la oferta para el consumidor, pero también pone a prueba la capacidad de los ecosistemas de reparación: disponibilidad de piezas, capacitación de técnicos, información de diagnóstico y experiencia de las aseguradoras para valorar daños en modelos recién llegados.

Por ello, empieza a tomar fuerza el concepto “Design for Insurability”, es decir, diseñar vehículos pensando también en su reparabilidad y aseguramiento. La industria aseguradora impulsa baterías más modulares, diagnósticos accesibles, componentes reemplazables por partes y procesos que reduzcan pérdidas totales.

La electrificación no sólo transforma la forma de manejar. También cambia la forma de reparar, asegurar y calcular el costo total de propiedad. Para el consumidor mexicano, el mensaje es claro: comprar un eléctrico exige mirar más allá de la tecnología. También hay que preguntar por refacciones, talleres certificados, cobertura de batería y respaldo real ante siniestros

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