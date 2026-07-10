Guajardo advierte nueva realidad comercial en T-MEX

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 10/07/2026

Resiliencia regional ante tensiones geopolíticas y revisión permanente

JULIO BRITO A.

jbritoa@yahoo.com

Cancún, Q. Roo. La pandemia de COVID-19 y la creciente rivalidad geopolítica entre Estados Unidos y China transformaron de manera permanente el comercio internacional, por lo que México debe fortalecer sus cadenas regionales de suministro sin perder competitividad, afirmó Ildefonso Guajardo Villarreal, exsecretario de Economía y negociador del T-MEC, durante el XXVI Foro Nacional del Transporte de Mercancías, organizado por la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP).

El exfuncionario explicó que durante décadas las cadenas globales de valor privilegiaron exclusivamente la eficiencia y la reducción de costos. Sin embargo, la pandemia evidenció la vulnerabilidad de ese modelo al interrumpir el suministro de insumos estratégicos, semiconductores, equipos médicos y componentes industriales. A partir de entonces, dijo, la resiliencia se convirtió en un nuevo factor de competitividad.

Guajardo sostuvo que este proceso de regionalización no desaparecerá, independientemente de quién gobierne Estados Unidos. A ello se suma la disputa estratégica entre Washington y Pekín, que continuará impulsando la relocalización de inversiones hacia Norteamérica y obligará a México a desempeñar un papel más relevante en la integración industrial de la región.

Respecto a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), señaló que el escenario actual es distinto al de la negociación realizada durante la primera administración de Donald Trump. Consideró que el mandatario estadounidense llega con una posición política más fortalecida y con una estrategia comercial más agresiva, lo que obligará a México a negociar con firmeza para preservar su competitividad.

El exsecretario advirtió que aceptar restricciones excesivas al contenido regional o limitar indiscriminadamente las importaciones provenientes de Asia podría elevar los costos de producción y afectar la competitividad de industrias estratégicas, particularmente la automotriz. En cambio, propuso impulsar una política inteligente de sustitución de importaciones que permita atraer a Norteamérica la producción de semiconductores, baterías, componentes electrónicos y minerales estratégicos.

Asimismo, recomendó que el Gobierno de México acompañe al sector productivo con una agenda nacional orientada a reducir los costos internos derivados de la inseguridad, la infraestructura insuficiente y la incertidumbre regulatoria, factores que podrían compensar el impacto de las tensiones comerciales internacionales.

Guajardo concluyó que México mantiene una oportunidad histórica para consolidarse como el principal centro manufacturero de América del Norte, siempre que combine una estrategia inteligente de negociación internacional con políticas internas que fortalezcan la competitividad y la resiliencia de sus cadenas de suministro.

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