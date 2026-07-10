Resiliencia impulsará competitividad logística: ANTP

Autor: Claudia Ramírez | 10/07/2026

Alex Theissen convoca fortalecer colaboración para construir cadenas logísticas seguras, eficientes y sostenibles

JULIO BRITO A.

jbritoa@yahoo.com

Cancún, Q. Roo. Con un llamado a fortalecer la colaboración entre gobierno, iniciativa privada y academia para consolidar una logística más resiliente, competitiva y sostenible, Alex Theissen, presidente de la Mesa Directiva de la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP), inauguró el XXVI Foro Nacional del Transporte de Mercancías, considerado el encuentro más importante del autotransporte y la logística en México.

La ceremonia reunió a las principales autoridades y líderes empresariales del sector, entre ellos, Tania Carro Toledo, subsecretaria de Transporte de la Subsubsecretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, subsecretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), en representación del Gobierno de México; Alejandro Malagón Barragán, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) entre otras personalidades.

Durante su mensaje, Theissen subrayó que el transporte de mercancías representa mucho más que carreteras, ferrocarriles o centros de distribución. “Cuando la logística y el transporte funcionan, México funciona; cuando avanzan, México avanza”, afirmó al destacar que detrás de cada operación logística existe una amplia red de operadores, técnicos, ingenieros, empresarios y autoridades que garantizan el abasto de alimentos, medicamentos e insumos para la industria nacional.

El presidente de la ANTP señaló que el país enfrenta una oportunidad histórica derivada de la digitalización, la inteligencia artificial, la electromovilidad y la integración económica de Norteamérica. Sin embargo, advirtió que aprovechar ese potencial exige fortalecer la seguridad carretera, acelerar la modernización de la infraestructura, profesionalizar al capital humano e impulsar cadenas de suministro más resilientes.

Asimismo, reiteró la disposición de la ANTP para construir acuerdos con los tres órdenes de gobierno, el Poder Legislativo, la academia y la iniciativa privada, al considerar que la competitividad del país es una responsabilidad compartida.

Al clausurar su intervención, Theissen sostuvo que el reto no consiste únicamente en mover mercancías, sino en construir un sistema logístico capaz de generar bienestar, crecimiento económico y oportunidades para las futuras generaciones. “Sigamos moviendo mercancías, sigamos moviendo la economía, pero sobre todo sigamos moviendo a México hacia un futuro de prosperidad”, concluyó.

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