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Isuzu reta a Hilux y Frontier con una apuesta que conoce mejor que nadie

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 30/07/2026

Garantía por su motor a diesel. “Somos especialistas, no imprivisados”: Mejía

JULIO BRITO A.

jbritoa@yahoo.com

Isuzu eligió un escenario a la altura de su ambición. En el predio de México Drive Resort, la compañía levantó una enorme carpa, preparó zonas de exhibición y habilitó recorridos para probar la nueva D-Max en condiciones reales. Como se dice en México, la marca “echó la casa por la ventana”: no presentó únicamente una pickup, sino una declaración de intenciones para disputar uno de los segmentos más competidos del mercado nacional. El recinto está concebido para experiencias automotrices, pruebas y eventos corporativos de la industria.

El despliegue adquirió dimensión internacional con la presencia de funcionarios de muy alto nivel de Isuzu llegados del extranjero, además de la dirección mexicana, concesionarios e invitados especializados. Su asistencia confirmó que el ingreso de D-Max no representa un experimento comercial, sino una decisión estratégica respaldada por la corporación.

La llegada tiene, además, un fuerte significado empresarial. Durante dos décadas, Isuzu construyó en México una reputación vinculada principalmente con camiones ligeros y medianos. D-Max abre ahora la puerta al cliente particular, al productor, al constructor y al usuario recreativo, sin abandonar la vocación de herramienta que caracteriza a la compañía. El proyecto contempla seis versiones diésel, destinadas a cubrir desde actividades comerciales hasta configuraciones de doble propósito.

En la pista y las zonas preparadas para la prueba, la camioneta mostró dirección predecible, buena visibilidad y una suspensión capaz de controlar los movimientos de la carrocería sin castigar excesivamente a los ocupantes. Su personalidad resulta más funcional que ostentosa: pretende convencer por resistencia, torque, facilidad de operación y respaldo posventa.

La configuración anticipada para México gira alrededor de un motor turbodiésel de 3.0 litros, con 187 caballos de fuerza y 332 libras-pie de torque, asociado con transmisiones manual o automática de seis velocidades y opciones de tracción 4×2 y 4×4. Los datos finales deberán confirmarse en la ficha mexicana de cada versión.

Isuzu llega después de rivales consolidados, pero lo hace con experiencia, una red especializada en vehículos de trabajo y un lanzamiento difícil de ignorar. D-Max no aterrizó discretamente: entró al mercado mexicano levantando polvo, reflectores y grandes expectativas.

Ficha técnica de referencia

Característica Especificación
Segmento Pickup mediana
Motor Cuatro cilindros turbodiésel de 3.0 litros
Potencia 187 caballos de fuerza
Torque 332 libras-pie
Transmisión Manual o automática de seis velocidades
Tracción 4×2 o 4×4, según versión
Carrocerías Cabina sencilla y doble cabina
Capacidad Hasta cinco pasajeros en doble cabina
Distancia entre ejes Aproximadamente 3.12 metros
Enfoque Trabajo, flotillas y uso recreativo

Especificaciones anticipadas; pueden variar en la configuración definitiva para México.

Principales competidores en México

Nissan NP300 y Frontier: referencias por volumen, red comercial y variedad de configuraciones.

Toyota Hilux: rival directa por durabilidad, reputación y orientación al trabajo.

Ford Ranger: competidora por tecnología, capacidades todoterreno y versiones recreativas.

Mitsubishi L200: alternativa japonesa reconocida por su sistema de tracción y robustez.

Mazda BT-50: especialmente cercana por compartir arquitectura y motorización con D-Max.

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