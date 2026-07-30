KIA fabricará autos EV en Monterrey

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 30/07/2026

Inversión de 649 millones impulsa industria, energía limpia, empleo y exportaciones

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KIA dio un paso estratégico en la transformación de la industria automotriz mexicana al anunciar la producción del EV3, su primer vehículo cien por ciento eléctrico fabricado en el país. El proyecto se desarrollará en la planta de Pesquería, Nuevo León, y forma parte de una inversión de 649 millones de dólares prevista entre 2026 y 2028. La decisión coloca a México dentro de la red global de manufactura eléctrica de la marca y refuerza la importancia de la operación nacional como plataforma para el mercado interno y las exportaciones.

El KIA EV3, reconocido como World Car of the Year 2025, comenzará a producirse en agosto de 2026. Se trata de un SUV subcompacto con autonomía de hasta 605 kilómetros bajo el ciclo WLTP, además de integrar KIA Connect, la nueva plataforma de servicios conectados de la compañía. Su fabricación convivirá con los modelos K3 y K4, ya ensamblados en Nuevo León, lo que confirma la capacidad de la planta para operar distintas tecnologías dentro de un complejo industrial.

La inversión no se limita a la adecuación de la línea de producción. KIA también contempla proyectos de sustentabilidad, energía renovable, gestión responsable del agua e infraestructura pública de recarga. Entre las acciones anunciadas destaca un parque solar con capacidad inicial de dos megawatts, equivalente al consumo anual de cuatro mil hogares, con la meta de alcanzar ocho megawatts hacia 2030.

La compañía también puso en marcha una segunda planta de reciclaje de aguas residuales, con la que espera reutilizar cerca de 70 por ciento del agua tratada empleada en sus operaciones. Esta instalación tendrá capacidad para reciclar mil 50 metros cúbicos diarios. Además, la estrategia considera la instalación de cargadores públicos en centros comerciales, universidades y distribuidores, para reducir una de las principales barreras de la movilidad eléctrica en México.

El anuncio fue respaldado por el gobierno federal. La presidenta Claudia Sheinbaum calificó la inversión como una muestra de confianza en México y destacó su contribución a la electromovilidad. La administración federal prevé que el proyecto genere 500 nuevos empleos durante 2026 y hasta mil 500 hacia 2030. Por su parte, la Secretaría de Economía señaló que la producción tendrá como destino tanto el mercado mexicano como las exportaciones.

Para KIA, el EV3 representa más que un nuevo producto. Andy Kim, presidente y director general de KIA México, sostuvo que el proyecto refleja la confianza de la corporación en el talento, la productividad y la competitividad del país. La planta de Nuevo León llega a esta nueva etapa después de recibir el Gold Plant Quality Award 2026 de J.D. Power, que la reconoció como la instalación número uno en calidad inicial en México y el continente americano.

El reto será convertir la inversión industrial en adopción real. La inclusión de una red pública de recarga dentro del proyecto confirma que la transición eléctrica requiere acompañar la producción con infraestructura y servicios. Producir un eléctrico de alcance global en Nuevo León envía una señal clara: la transformación tecnológica ya comenzó a incorporarse de forma permanente a la manufactura mexicana.

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