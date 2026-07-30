Toyota y Joby aceleran movilidad aérea

Autor: Editor De Contenidos | 30/07/2026
Redacción
Toyota y Joby Aviation abren una nueva etapa en su alianza estratégica para llevar la movilidad eléctrica del suelo al cielo. La colaboración, iniciada en 2020, combina la experiencia industrial y de producción de Toyota con el desarrollo tecnológico de aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical, conocidas como eVTOL, impulsado por Joby.
El acuerdo avanzó en 2024 con mayor respaldo para los procesos de certificación y producción comercial del taxi aéreo eléctrico. Ese mismo año, ambas compañías realizaron en Japón la primera demostración de vuelo de una aeronave Joby, con la presencia de Akio Toyoda, presidente del consejo de Toyota Motor Corporation.
El paso más reciente es la creación de Joby Toyota Aero Manufacturing Preparation Company, empresa conjunta que sentará las bases para fabricar comercialmente estas aeronaves. La iniciativa busca acelerar una nueva alternativa de transporte urbano, silenciosa, eléctrica y con menor huella de carbono.
Joby pretende operar servicios de taxi aéreo en distintas ciudades y comercializar aeronaves con operadores y socios estratégicos. Para Toyota, la movilidad aérea representa una extensión de su filosofía “Movilidad para Todos” y confirma su transformación de fabricante automotriz a proveedor integral de soluciones de desplazamiento, ahora también por el aire en el futuro.
Tags: eVTOL, Innovación automotriz, Joby Aviation, Movilidad aérea, movilidad sostenible, Taxi aéreo eléctrico, Toyota, Visión Automotriz