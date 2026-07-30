[Últimas noticias]

Imagen menú Visión Automotriz

Toyota y Joby aceleran movilidad aérea

Autor: Editor De Contenidos | 30/07/2026

Redacción

Toyota y Joby Aviation abren una nueva etapa en su alianza estratégica para llevar la movilidad eléctrica del suelo al cielo. La colaboración, iniciada en 2020, combina la experiencia industrial y de producción de Toyota con el desarrollo tecnológico de aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical, conocidas como eVTOL, impulsado por Joby.

El acuerdo avanzó en 2024 con mayor respaldo para los procesos de certificación y producción comercial del taxi aéreo eléctrico. Ese mismo año, ambas compañías realizaron en Japón la primera demostración de vuelo de una aeronave Joby, con la presencia de Akio Toyoda, presidente del consejo de Toyota Motor Corporation.

El paso más reciente es la creación de Joby Toyota Aero Manufacturing Preparation Company, empresa conjunta que sentará las bases para fabricar comercialmente estas aeronaves. La iniciativa busca acelerar una nueva alternativa de transporte urbano, silenciosa, eléctrica y con menor huella de carbono.

Joby pretende operar servicios de taxi aéreo en distintas ciudades y comercializar aeronaves con operadores y socios estratégicos. Para Toyota, la movilidad aérea representa una extensión de su filosofía “Movilidad para Todos” y confirma su transformación de fabricante automotriz a proveedor integral de soluciones de desplazamiento, ahora también por el aire en el futuro.

Tags: , , , , , , ,

Noticias que te pueden interesar

Llega la Fórmula E a Puebla

El próximo fin de semana iniciará la segunda mitad de la temporada de la Fórmula E con dos carreras en Puebla. Para Audi Sport ABT Schaeffler, será una carrera en…

Leer más »

La Nissan Frontier V6 PRO-4X conquista la Ruta del Oso en México

Nissan demuestra su poder 4x4 en una travesía extrema de 650 km entre montañas, ríos y terrenos desafiantes. La Nissan Frontier V6 PRO-4X no solo es una pick-up, es una…

Leer más »

Por Covid 19 descansa planta en EU y la de China con problemas de reapertura

JULIO BRITO A. Debido a falta de componente la empresa Tesla, que opera una gran planta que produce más de 300 mil unidades en las afueras de Shanghai en China…

Leer más »

Revista Digital

Julio Brito en La Crónica

• Automotriz paga errores de política nacional • Desde llegada de la 4T, no somos confiables • GM y Nissan cambian rumbo al mercado interno

Ver todos los artículos (193) »

Prueba de manejo

Cadillac OPTIQ 2026 redefine lujo eléctrico con tecnología avanzada.

Leer más »

Visión Tech

Alfa Romeo cumple 116 años con la mira puesta en conquistar a una nueva generación.

Leer más »

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

Send this to friend

Hi, this may be interesting you: Toyota y Joby aceleran movilidad aérea! This is the link: https://www.visionautomotriz.com.mx/51250/toyota-y-joby-aceleran-movilidad-aerea/