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Leapmotor B10 debuta en pantalla nacional

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 30/07/2026

El SUV ultra híbrido conquista reflectores, audiencia y movilidad eléctrica

JULIO BRITO A.

jbritoa@yahoo.com

Leapmotor eligió un escaparate televisivo de mayor alcance en México para presentar al B10, su nuevo SUV compacto con tecnología Ultra Híbrida. El modelo debutó como integrante especial de La Casa de los Famosos México 2026, una estrategia que combina entretenimiento, exposición masiva y posicionamiento de marca en el inicio de sus operaciones en el país.

Durante la primera prueba de liderazgo del programa, los participantes enfrentaron una dinámica de habilidad y estrategia. El ganador no sólo obtuvo privilegios dentro de la casa, sino también un Leapmotor B10, convirtiéndose en el primer vehículo de la firma asociado con el reality. La presencia del modelo dentro de la emisión permite que millones de espectadores conozcan una marca nueva para buena parte del público mexicano.

El B10 mide 4.5 metros de largo y se coloca dentro del competitivo segmento de los SUV compactos. Su sistema Ultra Híbrido desarrolla 215 caballos de fuerza y ofrece una autonomía combinada de hasta 990 kilómetros, argumento con el que busca reducir la preocupación por la infraestructura de recarga y la llamada ansiedad de autonomía.

En el interior sobresalen el techo panorámico, un cuadro digital de 8.8 pulgadas y una pantalla central de 14.6 pulgadas, desde la cual se administran funciones del vehículo. La marca también destaca su nivel de acabados y el paquete de seguridad, aunque el boletín no detalla precios, versiones ni fecha exacta de comercialización.

Leapmotor fue fundada en China en 2015 y mantiene una alianza internacional con Stellantis desde 2024. Su entrada al mercado mexicano representa una nueva etapa en la ofensiva del grupo por participar en la transición hacia vehículos eléctricos y de autonomía extendida.

Con este debut televisivo, Leapmotor busca construir reconocimiento antes de disputar ventas. El B10 no entra en silencio: llega rodeado de cámaras, celebridades y una audiencia nacional.

 

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