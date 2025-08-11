[Últimas noticias]

Imagen menú Visión Automotriz

Range Rover Sport SV Carbon: lujo, fibra de carbono y 635 Hp

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 11/08/2025

Combina materiales ultraligeros, tecnología de alto desempeño y opciones de personalización

 

 

jbritoa@yahoo.com

El nuevo Range Rover Sport SV Carbon representa el punto más alto de la gama de SUV de alto rendimiento de la firma británica. Tras el éxito de las ediciones SV Edition ONE y SV Edition TWO, y el reciente SV Black, esta versión lleva al límite la apuesta por la ligereza y el refinamiento, gracias al uso intensivo de fibra de carbono forjada y expuesta.

Su estreno mundial será el 13 de agosto en la exclusiva Range Rover House, durante la Monterey Car Week. A nivel estético, luce un cofre de fibra de carbono con acabado Twill, escapes cuádruples activos y rines forjados de 23 pulgadas, con opción a ruedas de carbono ultraligero que reducen 76 kg el peso total.

En la cabina, el ambiente recuerda al de un auto de competición: asientos deportivos respaldados en fibra de carbono, iluminación SV y cuatro combinaciones de acabados, que incluyen cuero Windsor o Ultrafabrics™ libre de piel. Para los clientes más exigentes, el programa SV Bespoke permite una personalización completa.

Bajo el cofre, el V8 biturbo de 4.4 litros con sistema híbrido suave (MHEV) entrega 635 CV y 750 Nm de torque, acoplado a la tracción integral inteligente y a la innovadora suspensión 6D Dynamics con control hidráulico interconectado. La velocidad máxima alcanza 290 km/h.

Opcionalmente, incorpora frenos cerámicos de carbono con calipers SV de ocho pistones en colores a elección, y el sistema Body and Soul™ Seat, que permite sentir la música en el asiento, integrando beneficios de bienestar a través del sonido.

Con este lanzamiento, Range Rover reafirma su lugar en el segmento más exclusivo de los SUV de alto desempeño, donde compite con el Porsche Cayenne Turbo GT, el Lamborghini Urus Performante y el Aston Martin DBX707.

 

Ficha técnica

Motor: V8 biturbo 4.4 L MHEV
Potencia: 635 CV
Torque: 750 Nm
Velocidad máxima: 290 km/h
Transmisión: Automática 8 vel. / AWD
Peso reducido: -76 kg con ruedas de carbono
Frenos: Cerámicos de carbono opcionales
Asientos: Deportivos SV con respaldo en carbono
Precio estimado México: $6,800,000 MXN

 

Tabla de precios y competencia (México 2025)

Modelo Motor / Potencia Velocidad Máx. Precio estimado (MXN)
Range Rover Sport SV Carbon V8 4.4L Biturbo MHEV / 635 CV 290 km/h $6,800,000
Porsche Cayenne Turbo GT V8 4.0L Biturbo / 640 CV 305 km/h $6,250,000
Lamborghini Urus Performante V8 4.0L Biturbo / 666 CV 306 km/h $7,200,000
Aston Martin DBX707 V8 4.0L Biturbo / 707 CV 310 km/h $7,500,000

 

Tags: , , , ,

Noticias que te pueden interesar

Continental de fabricante de llantas a proveedor de soluciones avanzadas

Continental Tire, estuvo presente en la decimocuarta edición de Expo Foro, la muestra más importante de la industria del autotransporte de pasaje y turismo. En el marco de Expo Foro…

Leer más »

Honda BR-V 2021 ya está disponible en México

 El día de hoy, Honda de México anunció la llegada de su modelo Honda BR-V 2021, una SUV compacta que, a poco más de dos años de su lanzamiento en…

Leer más »

BMW Group anuncia “el mes BMW M”: la letra más poderosa del mundo estará presente con fuerza en México durante octubre.

Durante octubre, BMW Group en México realizará una serie de actividades presenciales y remotas dirigidas a los fanáticos de la gama de vehículos deportivos de su submarca BMW M. La…

Leer más »

Revista Digital

Julio Brito en La Crónica

Kokoro, la mayor inversión de Mazda no productiva • Inician ambicioso proyecto enfocado a la niñez • Crecerán las ventas de autos 2% en 2025: Mazda

Ver todos los artículos (193) »

Prueba de manejo

MG Cyberster: El cielo no puede esperar

Leer más »

Visión Tech

Xiaomi YU7, el primer vehículo de la firma china de tecnología, inicia su venta mundial

Leer más »

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

Send this to friend

Hi, this may be interesting you: Range Rover Sport SV Carbon: lujo, fibra de carbono y 635 Hp! This is the link: https://www.visionautomotriz.com.mx/49079/range-rover-sport-sv-carbon-lujo-fibra-de-carbono-y-635-hp/