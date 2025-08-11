Range Rover Sport SV Carbon: lujo, fibra de carbono y 635 Hp

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 11/08/2025

Combina materiales ultraligeros, tecnología de alto desempeño y opciones de personalización

jbritoa@yahoo.com

El nuevo Range Rover Sport SV Carbon representa el punto más alto de la gama de SUV de alto rendimiento de la firma británica. Tras el éxito de las ediciones SV Edition ONE y SV Edition TWO, y el reciente SV Black, esta versión lleva al límite la apuesta por la ligereza y el refinamiento, gracias al uso intensivo de fibra de carbono forjada y expuesta.

Su estreno mundial será el 13 de agosto en la exclusiva Range Rover House, durante la Monterey Car Week. A nivel estético, luce un cofre de fibra de carbono con acabado Twill, escapes cuádruples activos y rines forjados de 23 pulgadas, con opción a ruedas de carbono ultraligero que reducen 76 kg el peso total.

En la cabina, el ambiente recuerda al de un auto de competición: asientos deportivos respaldados en fibra de carbono, iluminación SV y cuatro combinaciones de acabados, que incluyen cuero Windsor o Ultrafabrics™ libre de piel. Para los clientes más exigentes, el programa SV Bespoke permite una personalización completa.

Bajo el cofre, el V8 biturbo de 4.4 litros con sistema híbrido suave (MHEV) entrega 635 CV y 750 Nm de torque, acoplado a la tracción integral inteligente y a la innovadora suspensión 6D Dynamics con control hidráulico interconectado. La velocidad máxima alcanza 290 km/h.

Opcionalmente, incorpora frenos cerámicos de carbono con calipers SV de ocho pistones en colores a elección, y el sistema Body and Soul™ Seat, que permite sentir la música en el asiento, integrando beneficios de bienestar a través del sonido.

Con este lanzamiento, Range Rover reafirma su lugar en el segmento más exclusivo de los SUV de alto desempeño, donde compite con el Porsche Cayenne Turbo GT, el Lamborghini Urus Performante y el Aston Martin DBX707.

Ficha técnica

Motor: V8 biturbo 4.4 L MHEV

Potencia: 635 CV

Torque: 750 Nm

Velocidad máxima: 290 km/h

Transmisión: Automática 8 vel. / AWD

Peso reducido: -76 kg con ruedas de carbono

Frenos: Cerámicos de carbono opcionales

Asientos: Deportivos SV con respaldo en carbono

Precio estimado México: $6,800,000 MXN

Tabla de precios y competencia (México 2025)

Modelo Motor / Potencia Velocidad Máx. Precio estimado (MXN) Range Rover Sport SV Carbon V8 4.4L Biturbo MHEV / 635 CV 290 km/h $6,800,000 Porsche Cayenne Turbo GT V8 4.0L Biturbo / 640 CV 305 km/h $6,250,000 Lamborghini Urus Performante V8 4.0L Biturbo / 666 CV 306 km/h $7,200,000 Aston Martin DBX707 V8 4.0L Biturbo / 707 CV 310 km/h $7,500,000

Tags: Range Rover, sistema híbrido suave, SUV, SUV de alto desempeño, V8 biturbo