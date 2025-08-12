[Últimas noticias]

Kia K4 Hatchback 2026: deportivo y edición limitada

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 12/08/2025

Solo 50 unidades del GT-Line Turbo en color Sparkling Yellow

 

El Kia K4 Hatchback 2026 llega a México para conquistar a quienes buscan un auto con personalidad deportiva, tecnología avanzada y alto nivel de seguridad. Derivado del exitoso K4 Sedán y fabricado orgullosamente en México, este hatchback presume una silueta fluida de dos volúmenes, iluminación LED Star Map y un techo flotante que le otorgan una estética atlética y sofisticada.

En su versión GT-Line Turbo, disponible únicamente en color Sparkling Yellow y limitada a 50 unidades, incorpora detalles en negro brillante, rines bitono de 18” y un interior versátil con espacio líder en su categoría. Su pantalla panorámica segmentada de casi 30” y la nueva interfaz ccNC ofrecen compatibilidad inalámbrica con Android Auto, Apple CarPlay y la app MyKia+.

En seguridad, equipa de serie 6 bolsas de aire, frenos de disco en las cuatro ruedas con ABS y ESC, y la suite más completa de asistencias avanzadas en su segmento. Bajo el cofre, un motor 1.6L T-GDI turbocargado entrega 190 hp y 195 lb-pie de torque, gestionados por una transmisión automática de 8 velocidades y suspensión trasera independiente multi-link.

La preventa ya está disponible en Kia.com, con entregas programadas para inicios de septiembre.

Tabla de precios y competencia (México 2025)

Modelo Motor / Potencia Precio (MXN)
Kia K4 HB GT-Line Turbo 2026 1.6L T-GDI / 190 hp $576,900
Mazda 3 Hatchback Signature 2.5L Turbo / 227 hp $589,900
VW Golf R-Line 1.4L TSI / 150 hp $554,900
Toyota Corolla Hatchback SE 2.0L / 168 hp $542,400

