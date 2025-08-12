[Últimas noticias]

Mazda, la quinta marca más vendida: INEGI

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 12/08/2025

Comercializaron 9,803 unidades, 17% más que en 2024

JULIO BRITO A.

 

En un mes marcado por una ligera caída general del mercado automotriz (-0.6% respecto a julio de 2024), Mazda México logró un desempeño sobresaliente al comercializar 9,803 unidades, lo que representa un incremento del 17.1% frente al mismo periodo del año anterior.

Este resultado permitió a Mazda superar por primera vez a Kia, que registró 9,302 unidades y un crecimiento más moderado del 5%. Con ello, Mazda se colocó en el quinto lugar del ranking mensual de ventas en México, detrás de Nissan, General Motors, Volkswagen y Toyota.

El éxito de la marca se atribuye a una estrategia de producto sólida, con modelos clave como Mazda3, CX-30 y CX-5, que han ganado participación gracias a su diseño, eficiencia y reputación de calidad. Además, la firma ha impulsado promociones y planes de financiamiento atractivos, lo que ha fortalecido la fidelidad de sus clientes y captado nuevos compradores.

En el acumulado enero-julio 2025, Mazda suma 59,712 unidades, un alza del 13.2% frente al mismo lapso de 2024, consolidando una tendencia ascendente en un entorno competitivo y de desaceleración general del mercado.

La marca anticipa que el segundo semestre mantendrá un ritmo sólido, apoyado en lanzamientos recientes y la introducción de versiones electrificadas que buscarán reforzar su posicionamiento frente a competidores directos.

Revista Digital

Julio Brito en La Crónica

Kokoro, la mayor inversión de Mazda no productiva • Inician ambicioso proyecto enfocado a la niñez • Crecerán las ventas de autos 2% en 2025: Mazda

Ver todos los artículos (193) »

Prueba de manejo

MG Cyberster: El cielo no puede esperar

Leer más »

Visión Tech

Range Rover Sport SV Carbon: lujo, fibra de carbono y 635 Hp

Leer más »

