VW Tera 2026: ícono con grandes retos

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 21/08/2025

Deberá enfrentar a rivales como Kia Seltos, Nissan Kicks y Chevrolet Tracker

El arribo del Volkswagen Tera 2026 a México representa un movimiento estratégico para la marca alemana, que busca consolidar su portafolio en uno de los segmentos más disputados: los SUV compactos. Con un diseño audaz, motorizaciones eficientes y la máxima calificación de Latin NCAP (5 estrellas), el modelo se perfila como un producto atractivo para familias jóvenes y conductores urbanos que buscan seguridad y conectividad.

El acierto más visible del Tera es su propuesta de valor: desde $386,990 pesos ofrece un equipamiento competitivo, con una pantalla de 10”, conectividad inalámbrica y seis bolsas de aire de serie. Además, la plataforma MQB y los aceros de ultra alta resistencia lo convierten en uno de los SUV más seguros de la categoría, un argumento clave frente a competidores.

No obstante, la crítica surge en el terreno mecánico. La versión de entrada equipa un motor 1.6 litros atmosférico de 109 hp, que resulta limitado frente a rivales como el Kia Seltos de 121 hp o el Chevrolet Tracker turbo de 137 hp. Aunque las versiones con motor 1.0 TSI turbo de 99 hp prometen mayor eficiencia y una transmisión Tiptronic de seis velocidades, se perciben como menos potentes frente a un mercado que valora no solo seguridad, sino también desempeño.

En diseño, el Tera destaca con una silueta moderna, faros LED y firma luminosa trasera “click-clack”. Sin embargo, deberá convencer a un consumidor acostumbrado a la estética robusta de modelos como el Nissan Kicks o la nueva Honda HR-V.

El reto de Volkswagen será posicionar al Tera como un “nuevo ícono SUVW” frente a marcas que han sabido capturar al consumidor mexicano con un balance entre precio, motorización y equipamiento.

Ficha Técnica – Volkswagen Tera 2026

Especificación Detalle Versiones Trendline / Comfortline / Highline Motor 1.6 L 109 hp / 1.0 TSI 99 hp Transmisión Manual 5 vel. / Tiptronic 6 vel. Seguridad 6 bolsas de aire, ABS, ESP, Lane Assist, freno autónomo, monitoreo punto ciego Infoentretenimiento Pantalla touch 10” / Digital Cockpit (según versión) Garantía 5 años o 90,000 km + seguro contra robo de autopartes

⚖️ Competencia en México

Modelo Motor Potencia Precio inicial Volkswagen Tera 1.6 L / 1.0 TSI 99–109 hp $386,990 Kia Seltos 1.6 L / Turbo 1.4 L 121–138 hp $398,900 Nissan Kicks 1.6 L 118 hp $379,900 Chevrolet Tracker 1.2 Turbo 137 hp $399,900 Honda HR-V 1.5 L 119 hp $444,900

