Geely Emgrand 2026: el sedán redefine el valor y precio

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 21/08/2025

Motor a gasolina de 1.5 litros con 121 hp y 152 Nm de torque, manual de 5 velocidades o automática de 6

El Geely Emgrand 2026 arriba al mercado mexicano tras una trayectoria internacional impresionante: más de 4 millones de unidades vendidas desde su debut en 2009 y presencia en más de 25 países. Desde su llegada a México en octubre de 2024, el modelo ha roto récords de ventas, agotando su primer embarque en menos de dos semanas.

Este lanzamiento no es casualidad; responde a una demanda real de consumidores que buscan un vehículo con más que transporte básico: desean diseño, seguridad, tecnología y un precio justo.

Con líneas limpias y proporciones líderes en su segmento (4.6 m de largo y 1.8 m de ancho), el Emgrand 2026 proyecta una imagen refinada y madura. Su parrilla cóncava Energy Pulse, faros y calaveras LED completas, rines de 16 o 17 pulgadas y cajuela manos libres de 500 litros refuerzan su propuesta de funcionalidad y estilo.

Bajo el cofre, el Emgrand equipa un motor a gasolina de 1.5 litros con 121 hp y 152 Nm de torque, disponible con transmisión manual de 5 velocidades o automática de 6. Ofrece tres modos de manejo —Eco, Comfort y Sport— para adaptarse a distintos estilos de conducción, priorizando el confort y la estabilidad tanto en ciudad como en carretera.

Seguridad como estándar.- El modelo integra de serie seis bolsas de aire, frenos de disco en las cuatro ruedas y un paquete completo de asistencias electrónicas, incluyendo ABS, EBD, Asistente de Frenado, Control de Tracción y Estabilidad, y el sistema ESP 9.3 de Bosch. Esto lo posiciona como uno de los sedanes compactos más seguros de su categoría.

Interior y tecnología.- El habitáculo sorprende por sus acabados de tacto suave y un diseño inspirado en segmentos superiores. Destacan el panel digital y pantalla táctil HD, ambos de 12.3 pulgadas, climatizador automático con filtro CN95, salidas de aire traseras, quemacocos, conectividad Apple CarPlay, QDLink y múltiples puertos USB para pasajeros delanteros y traseros.

Tabla de precios – Geely Emgrand 2026 (México)

Versión Transmisión Precio MXN* Emgrand MT Manual 5 vel. $274,990 Emgrand AT Automática 6 vel. $294,990

*Precios de lanzamiento estimados, sujetos a cambios sin previo aviso.

Competencia en México

En el segmento de sedanes compactos, el Geely Emgrand 2026 enfrenta a rivales bien posicionados, pero destaca por su combinación de precio y equipamiento:

Nissan Versa – Líder en ventas, buena reputación en fiabilidad,

Conclusión

El Geely Emgrand 2026 no solo llega a participar, sino a redefinir las expectativas del segmento. Con un diseño atractivo, amplio espacio, alto nivel de seguridad, tecnología de punta y un precio difícil de igualar, se perfila como una de las mejores opciones para quienes buscan un sedán compacto que ofrezca más por menos.

