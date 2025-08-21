Cadillac lleva el lujo eléctrico al desierto con el Elevated Velocity

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 21/08/2025

El crossover Concept 100% eléctrico combina diseño V-Series

Cadillac presentó en Monterey, California, el Elevated Velocity, un crossover conceptual totalmente eléctrico y de alto desempeño que proyecta el futuro de la división V-Series. El modelo, con configuración 2+2, se distingue por su capacidad para combinar elegancia, potencia y habilidades todoterreno extremas, manteniendo el sello de lujo de la marca.

Este prototipo ofrece tres modos de experiencia —Welcome, Elevate y Velocity— que transforman la interacción entre vehículo y ocupantes. Desde recibir al conductor con puertas tipo ala de gaviota y una iluminación ambiental dinámica, hasta convertir la cabina en un espacio de recuperación con luz infrarroja, purificación de aire y control de temperatura corporal.

En cuanto al desempeño, Cadillac dotó al Elevated Velocity de modos de manejo especializados: e-Velocity para conducción intensa en carretera, Terra Mode para off-road con suspensión de aire, y Sand Vision para mejorar la visibilidad en tormentas de arena. Además, incorpora Elements Defy, un sistema que repele polvo y arena mediante vibración antipolvo.

El exterior, acabado en Vapor Blue con detalles gris glaciar, sigue las proporciones elegantes de modelos como CELESTIQ y LYRIQ, pero con una postura elevada y rines de 24” que refuerzan su carácter aventurero. El interior, en tonos rojos intensos, combina cuero Nappa, telas bouclé y cristal negro con patrones inspirados en el polo en el desierto.

Aunque no está destinado a producción, Elevated Velocity adelanta la dirección de Cadillac en diseño y tecnología, ofreciendo una experiencia de movilidad eléctrica que une lujo, bienestar y rendimiento sin emisiones. Su presentación en The Quail, A Motorsports Gathering confirma el interés de la marca por fusionar innovación y exclusividad.

Tags: Cadillac, Crossover 100% elécrico, diseño, elegancia, Elevated Velocity, tecnología de punta