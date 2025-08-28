GAC GS4 MAX HEV: apuesta híbrida

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 28/08/2025
Con un diseño imponente, un equipamiento de seguridad y conectividad de vanguardia
JULIO BRITO A.
jbritoa@yahoo.com
El mercado mexicano de SUV híbridos recibe a un nuevo protagonista: el GAC GS4 MAX HEV, un modelo que promete equilibrar potencia, eficiencia y sofisticación bajo el concepto “Perfect Match”. México se convierte en el primer país de Latinoamérica en comercializar esta versión, reafirmando la estrategia de GAC para posicionarse como un referente en movilidad electrificada.
Este SUV llega equipado con un sistema híbrido que combina un motor a gasolina de 2.0 litros ciclo Atkinson, con 138 hp y 180 Nm, y un motor eléctrico de 180 hp y 300 Nm. En conjunto, ofrece un manejo ágil, refinado y, sobre todo, eficiente: su rendimiento alcanza hasta 21.7 km/l en ciudad, cifra que lo coloca entre los más competitivos de su categoría.
En el exterior, el GS4 MAX HEV presume una identidad propia marcada por su parrilla tipo matriz, faros LED automáticos y rines de 19 pulgadas. El detalle diferenciador es un halo azul alrededor del emblema frontal, símbolo inequívoco de su carácter híbrido. El techo panorámico eléctrico, junto con manijas eléctricas y espejos calefactables con direccional integrada, completan una propuesta estética moderna y aerodinámica.
Puertas adentro, el SUV ofrece un ambiente premium con amplitud líder en su segmento. Los asientos ergonómicos “presión cero” con ajuste eléctrico y calefacción, la tapicería en piel sintética y los acabados con texturas láser aportan confort y sofisticación. La capacidad de carga, que va de 638 a 1,586 litros, lo convierte en un vehículo práctico para familias y viajeros.
En tecnología, equipa una pantalla táctil de 10.1” con conectividad inalámbrica Apple CarPlay y Android Auto, un clúster digital de 7”, cargador inalámbrico de 50W y sistema de sonido con seis bocinas. A ello se suma un robusto paquete de seguridad: 8 bolsas de aire, ADAS con frenado autónomo de emergencia, control crucero adaptativo, asistente de mantenimiento de carril y cámara 360°.
Su lanzamiento no es casual: GAC busca cubrir un espectro completo de movilidad con su portafolio en México, desde vehículos a gasolina hasta eléctricos puros. El GS4 MAX HEV, con un precio de $639,900 MXN, se coloca como la alternativa equilibrada para quienes buscan dar el salto hacia la movilidad electrificada sin renunciar al estilo ni al confort.
Con esta propuesta, GAC no solo compite en el mercado, sino que establece un nuevo estándar para el consumidor mexicano, combinando diseño, eficiencia y tecnología de vanguardia.
Ficha técnica
- Motor gasolina: 2.0L ciclo Atkinson, 138 hp y 180 Nm
- Motor eléctrico: 180 hp y 300 Nm
- Consumo: hasta 21.7 km/l en ciudad
- Transmisión: automática
- Tracción: delantera
- Rines: 19 pulgadas
- Pantalla central: 10.1” táctil con Apple CarPlay / Android Auto inalámbricos
- Seguridad: 8 bolsas de aire + paquete ADAS completo
- Capacidad de cajuela: 638 – 1,586 litros
- Precio en México: $639,900 MXN
Competencia en México
- Toyota Corolla Cross Hybrid – referencia del segmento, con motor 1.8 híbrido y alto nivel de eficiencia.
- Honda HR-V e:HEV – recién llegada con sistema híbrido de dos motores y gran reputación en confiabilidad.
- Nissan X-Trail e-Power – alternativa con motor eléctrico alimentado por gasolina, más caro pero con enfoque en potencia.
- Kia Niro HEV – compacto con gran enfoque en conectividad y diseño juvenil.
