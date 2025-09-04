[Últimas noticias]

Celebra KIA una década de crecimiento

04/09/2025

K4 Hatchback se consolida como un referente de diseño, seguridad y competitividad

PESQUERÍA,NL.- KIA de México celebró en 2025 su décimo aniversario en México, una década marcada por expansión, inversión y resultados que la han posicionado entre las marcas más relevantes del sector. En este periodo, el producto insignia AK4 ha sido clave para cimentar su crecimiento y reconocimiento a nivel mundial .

De enero a junio de este año, el K4 generó ventas diarias superiores a los 125 millones de dólares, cifra que representa un crecimiento de más del 90% frente al mismo periodo de 2024. Este desempeño no solo refleja la buena aceptación del modelo en el mercado mexicano, sino también la eficiencia y calidad de su manufactura local .

Actualmente, el K4 se exporta a más de 40 países en América, Europa, Medio Oriente, África y Oceanía, consolidando a México como un polo de producción global dentro de la estrategia de la marca. Además, su desempeño ha permitido que la compañía alcance una participación del 7.5% del mercado nacional, colocándose entre las cuatro marcas más importantes del país .

Los resultados de los últimos años confirman el éxito del K4, con un crecimiento sostenido de entre 7% y 24% en distintos periodos, así como reconocimientos internacionales en materia de seguridad y diseño. La inclusión del vehículo en rankings como los “Top 30 Key Flows” del IISDS en EE.UU. y premios a interiores por su propuesta estética y tecnológica subrayan su competitividad .

Con estos logros, la marca no solo celebra una década en México, sino que refrenda su compromiso con la innovación y la calidad. El lanzamiento del K4 Hatchback , dirigido a nuevas generaciones que buscan dinamismo, conectividad y estilo, simboliza el siguiente paso en esta historia de crecimiento.

