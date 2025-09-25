[Últimas noticias]

Imagen menú Visión Automotriz

Mazda CX-30 2026: más tecnología, seguridad y sofisticación

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 25/09/2025

 

jbritoa@yahoo.com

Mazda de México anunció la llegada de la CX-30 2026, una SUV que se fabrica orgullosamente en Salamanca, Guanajuato, y que se ha convertido en una de las más vendidas y reconocidas en el mercado nacional. Su éxito radica en el balance entre un diseño elegante, desempeño dinámico y un interior con acabados premium. Para este nuevo año modelo, la marca japonesa ha decidido reforzar su propuesta con un paquete de tecnologías de seguridad y confort que colocan al vehículo en un nivel superior.

La CX-30 2026 se presenta con cuatro versiones que van desde la variante de entrada con motor 2.5L atmosférico de 186 hp hasta la exclusiva Signature AWD con motor turbo de 227 hp y 310 lb-pie de torque. Esta última integra lo más avanzado de la marca en sistemas de asistencia, incluyendo control crucero adaptativo por radar (MRCC), asistencia de frenado inteligente (SBS), cámara de visión 360°, alerta de atención al conductor y monitoreo de distancia y velocidad. Todo esto sumado a la tracción integral i-ACTIV AWD, que mejora el agarre en superficies difíciles.

El interior mantiene la filosofía de Mazda: simplicidad sofisticada. Materiales de alta calidad, ergonomía cuidada y un ambiente premium que refuerza el concepto de manejo emocional. Desde la versión de entrada se incluyen siete bolsas de aire, pantalla de 10”, compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, así como sistema de freno de mano eléctrico con función auto hold.

La evolución de la CX-30 también busca mantener a la marca en un mercado cada vez más competido, con rivales como Kia Seltos, Toyota Corolla Cross, Hyundai Creta y Volkswagen Taos. Frente a ellos, Mazda apuesta por su propuesta de diseño y el famoso “Jinba-Ittai”, la filosofía de conexión entre conductor y vehículo.

Tabla de precios Mazda CX-30 2026

Versión Precio (MXN)
Mazda CX-30 2.5 I $441,900
Mazda CX-30 2.5 I SPORT $471,900
Mazda CX-30 2.5 I GRAND TOURING $517,900
Mazda CX-30 2.5 TURBO SIGNATURE AWD $567,900

Tags: , , , , , , , , , , ,

Noticias que te pueden interesar

INFINITI Q50 nombrado líder de segmento en los Premios de Valor de Reventa

INFINITI, la marca japonesa de vehículos premium, anuncia el posicionamiento de su sedán deportivo INFINITI Q50 entre los mejores modelos dentro de su segmento en los Premios de Valor de…

Leer más »

Edgar Carranza, nuevo presidente de Hyundai en México

Edgar Carranza fue designado como el nuevo presidente y director general de Hyundai de México en sustitución de Claudia Márquez, ejecutiva mexicana que le fue encomendada la tarea de dirigir…

Leer más »

Volkswagen Caminhões e Ônibus promueve la gestión de la diversidad

El pluralismo y la inclusión ganan cada vez más importancia. Nuevas prácticas y cultura diseminadas por toda la empresa. El presidente de Volkswagen Caminhões e Ônibus, Roberto Cortes, junto con…

Leer más »

Revista Digital

Julio Brito en La Crónica

Kokoro, la mayor inversión de Mazda no productiva • Inician ambicioso proyecto enfocado a la niñez • Crecerán las ventas de autos 2% en 2025: Mazda

Ver todos los artículos (193) »

Prueba de manejo

Chevrolet Spark EUV, el urbano eléctrico que sorprende por dentro

Leer más »

Visión Tech

Honda Prelude 2026: El regreso electrificado y deportivo

Leer más »

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

Send this to friend

Hi, this may be interesting you: Mazda CX-30 2026: más tecnología, seguridad y sofisticación! This is the link: https://www.visionautomotriz.com.mx/49302/mazda-cx-30-2026-mas-tecnologia-seguridad-y-sofisticacion/