Mazda CX-30 2026: más tecnología, seguridad y sofisticación

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 25/09/2025
Mazda de México anunció la llegada de la CX-30 2026, una SUV que se fabrica orgullosamente en Salamanca, Guanajuato, y que se ha convertido en una de las más vendidas y reconocidas en el mercado nacional. Su éxito radica en el balance entre un diseño elegante, desempeño dinámico y un interior con acabados premium. Para este nuevo año modelo, la marca japonesa ha decidido reforzar su propuesta con un paquete de tecnologías de seguridad y confort que colocan al vehículo en un nivel superior.
La CX-30 2026 se presenta con cuatro versiones que van desde la variante de entrada con motor 2.5L atmosférico de 186 hp hasta la exclusiva Signature AWD con motor turbo de 227 hp y 310 lb-pie de torque. Esta última integra lo más avanzado de la marca en sistemas de asistencia, incluyendo control crucero adaptativo por radar (MRCC), asistencia de frenado inteligente (SBS), cámara de visión 360°, alerta de atención al conductor y monitoreo de distancia y velocidad. Todo esto sumado a la tracción integral i-ACTIV AWD, que mejora el agarre en superficies difíciles.
El interior mantiene la filosofía de Mazda: simplicidad sofisticada. Materiales de alta calidad, ergonomía cuidada y un ambiente premium que refuerza el concepto de manejo emocional. Desde la versión de entrada se incluyen siete bolsas de aire, pantalla de 10”, compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, así como sistema de freno de mano eléctrico con función auto hold.
La evolución de la CX-30 también busca mantener a la marca en un mercado cada vez más competido, con rivales como Kia Seltos, Toyota Corolla Cross, Hyundai Creta y Volkswagen Taos. Frente a ellos, Mazda apuesta por su propuesta de diseño y el famoso “Jinba-Ittai”, la filosofía de conexión entre conductor y vehículo.
Tabla de precios Mazda CX-30 2026
|Versión
|Precio (MXN)
|Mazda CX-30 2.5 I
|$441,900
|Mazda CX-30 2.5 I SPORT
|$471,900
|Mazda CX-30 2.5 I GRAND TOURING
|$517,900
|Mazda CX-30 2.5 TURBO SIGNATURE AWD
|$567,900
