Vehículos EV será 40% del mercado en 2030

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 09/10/2025

Se venderán 20 millones en 2025,asegura la IEA

 

El mercado automotriz vive una de sus transformaciones más profundas: los vehículos eléctricos (EV) pasaron de ser una alternativa incipiente a consolidarse como protagonistas de la movilidad futura. De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía (IEA), en 2025 se venderán 20 millones de unidades nuevas, cifra que proyecta un crecimiento sostenido que podría llevar a los EV a representar el 40% del mercado global para 2030.

Este dinamismo ha detonado una demanda sin precedentes de baterías de ion-litio, lo que impulsa la construcción de plantas de producción a gran escala, particularmente en América Latina, donde países con reservas de litio y capacidad manufacturera comienzan a integrarse con mayor fuerza a la cadena de valor de la electromovilidad.

Según S&P Global Commodity Insights, la capacidad mundial para producir baterías se duplicará hacia el final de la década, pasando de 2.8 TWh en 2023 a 6.5 TWh en 2030. Este crecimiento exige procesos de manufactura más eficientes, sostenibles y seguros, en los que la automatización industrial juega un papel clave.

Empresas como Rockwell Automation trabajan con fabricantes de EV y baterías para optimizar producción, reducir desperdicios y garantizar trazabilidad en todo el proceso. Un ejemplo es The Shyft Group, que desarrolló en Norteamérica un chasis eléctrico para última milla en solo nueve meses, gracias a la digitalización integral de operaciones.

Con estos avances, los vehículos eléctricos se perfilan no solo como un producto de consumo masivo, sino como un motor de innovación industrial y competitividad global.

