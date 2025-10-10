Kia Sportage HEV 2026, sigue siendo la No.1

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 10/10/2025

Una versión híbrida más audaz que nunca

La nueva Kia Sportage 2026 llega a México con una actualización integral que redefine su papel dentro del competitivo segmento de las SUV compactas. Más que un simple facelift, esta evolución representa la consolidación de una filosofía de diseño madura, tecnología avanzada y opciones mecánicas que equilibran potencia y eficiencia. Probamos la versión X-Line HEV, la nueva insignia híbrida, y los resultados son convincentes.

Kia lleva su filosofía Opposites United a una ejecución más sofisticada. La Sportage 2026 gana presencia con su nueva parrilla tridimensional, faros LED tipo Star Map y un juego de luces traseras transparentes que aportan modernidad sin perder robustez. El nuevo paquete X-Line, disponible por primera vez en México, acentúa su postura todoterreno con molduras negras, barras de techo tipo puente y rines exclusivos de 18 pulgadas.

En ciudad o carretera, la Sportage atrae miradas. El color Heritage Blue es una declaración de diseño y el paquete interior Hale Navy refuerza la sensación premium, especialmente en la versión SXL.

El habitáculo de la Sportage 2026 confirma la madurez de Kia. La doble pantalla de 12.3 pulgadas con el nuevo sistema ccNC Lite ofrece una interfaz más rápida, limpia y configurable. Destaca la compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, así como la función Mirror, que proyecta el contenido del teléfono cuando la palanca está en Parking.

El volante de doble corte en D y los nuevos materiales eliminan el brillo incómodo del negro piano, mejorando la ergonomía. En términos de espacio, la Sportage continúa siendo líder del segmento: 1,050 mm para piernas y 1,000 mm para cabeza en la segunda fila. El área de carga de 1,120 litros permite más versatilidad que la mayoría de sus competidoras directas.

Manejo y desempeño.- En las versiones a gasolina, el motor 2.5L GDI entrega 187 hp y 178 lb-pie de torque con transmisión automática de 8 velocidades. Sin embargo, el verdadero cambio de paradigma llega con la versión X-Line HEV, impulsada por un tren motriz híbrido de 1.6L turbo acoplado a un motor eléctrico. El resultado: 227 hp, 258 lb-pie de torque y un consumo combinado de hasta 23.7 km/l, lo que la coloca entre las SUV híbridas más eficientes del mercado.

El nuevo modo de conducción My Drive permite ajustar de forma independiente el motor y la dirección, ofreciendo una sensación más personalizada. En ciudad, el sistema híbrido alterna de forma imperceptible entre el motor térmico y el eléctrico, mientras que en carretera mantiene una entrega lineal y silenciosa.

Para maniobras urbanas o de estacionamiento, el modo “Baby” limita la respuesta del acelerador, ideal para espacios reducidos. Es un toque inteligente que refleja la atención de Kia a los detalles cotidianos.

Seguridad y confort: La Sportage 2026 integra la suite ADAS más completa del segmento. Incluye asistentes de colisión frontal con función de giro, control de crucero inteligente con Stop & Go, alerta de salida segura, monitoreo de punto ciego y cámaras 360°. Además, cuenta con 6 bolsas de aire, control de estabilidad, asistencia en pendientes y sistema ISOFIX.

El confort también sube de nivel con el audio Harman Kardon, cargador inalámbrico, climatizador bizona y cajuela eléctrica con ajuste de altura. Todo pensado para una experiencia de conducción más práctica y segura.

Versiones y precios (MXN)

Versión Motorización Transmisión Precio EX 2.5L GDI / 187 hp Automática 8 vel. $643,900 EX Pack 2.5L GDI / 187 hp Automática 8 vel. $702,900 SXL 2.5L GDI / 187 hp Automática 8 vel. $762,900 SXL Hale Navy 2.5L GDI / 187 hp Automática 8 vel. $763,900 X-Line HEV 1.6L Turbo + eléctrico / 227 hp Automática 6 vel. $880,900 X-Line HEV Terracota 1.6L Turbo + eléctrico / 227 hp Automática 6 vel. $881,900

Competencia directa

Modelo Motorización Potencia Precio aproximado Toyota RAV4 Hybrid 2.5L + motor eléctrico 219 hp $911,000 Honda CR-V Hybrid 2.0L + eléctrico 204 hp $934,900 Mazda CX-5 Signature 2.5L Turbo 227 hp $874,900 Hyundai Tucson Hybrid 1.6L Turbo + eléctrico 230 hp $889,000

Conclusión

La Kia Sportage 2026 reafirma el enfoque de la marca en ofrecer productos con propósito: tecnología útil, diseño con identidad y seguridad de vanguardia. Su versión híbrida X-Line HEV eleva el estándar del segmento con eficiencia real y un estilo aventurero. En un mercado donde la innovación tiende a la homogeneidad, Kia vuelve a marcar diferencia con una SUV que combina personalidad, equilibrio mecánico y una ejecución muy cuidada.

