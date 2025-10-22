Ford y RTR lanzan el Mustang RTR 2026

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 22/10/2025

Potencia, precisión y estilo “drift-ready” desde fábrica

El rugido del V8 estadounidense vuelve a encender pasiones con el lanzamiento del Ford Mustang RTR 2026, una creación conjunta entre Ford Performance y RTR Vehicles, la división de preparación de Vaughn Gittin Jr., campeón mundial de drift. Este modelo combina ingeniería de precisión, estética radical y dinámica de competencia, acercando al público un automóvil capaz de pasar del asfalto urbano a la pista con un simple giro de llave.

El Mustang RTR 2026 está basado en la séptima generación del deportivo icónico, pero lleva su ADN a un nuevo nivel de deportividad con componentes optimizados, mejoras aerodinámicas y un enfoque centrado en la conducción extrema. El paquete RTR no es un accesorio: es una transformación total que integra suspensiones ajustables, amortiguadores de alto rendimiento y calibraciones específicas para drift, sin perder la homologación para carretera.

Diseño funcional con espíritu de competencia.- Visualmente, el Mustang RTR 2026 es imposible de confundir. Su parrilla iluminada con LED en forma de “Signature D”, el splitter delantero ajustable, los canards laterales y el alerón trasero de fibra de carbono lo dotan de una presencia amenazante, pero con propósito aerodinámico. El flujo de aire está cuidadosamente diseñado para aumentar la carga frontal y trasera, mejorando la estabilidad en curvas y altas velocidades.

La carrocería ofrece una paleta de colores inspirada en la competencia y rines RTR Aero 5 de 20 pulgadas con neumáticos Nitto NT555 G2, que garantizan agarre superior tanto en pista como en maniobras controladas de derrape. El interior, por su parte, conserva el confort y tecnología del nuevo Mustang, con asientos Recaro, detalles en fibra de carbono y el sistema digital doble de 13.2”, que permite acceder a modos de manejo personalizados.

Rendimiento “drift-ready”

El Mustang RTR 2026 equipa el legendario motor Coyote V8 de 5.0 litros, con hasta 500 hp en las versiones superiores y tracción trasera. El sistema de suspensión ajustable RTR Tactical Performance y el diferencial Torsen optimizan el control durante el derrape y la aceleración. Su configuración permite seleccionar entre modos Drift, Track y Street, adaptando respuesta de acelerador, dirección y control de tracción.

Ford y RTR han logrado un equilibrio entre potencia bruta y control técnico: un auto capaz de entregar precisión y emoción sin comprometer la fiabilidad. Este equilibrio lo convierte en una opción para entusiastas del motorsport que buscan desempeño sin recurrir a modificaciones posventa.

Ficha técnica y precios estimados

Especificación Mustang RTR Spec 1 Mustang RTR Spec 2 Mustang RTR Spec 3 (Pista) Motor V8 5.0L Coyote V8 5.0L Coyote V8 5.0L Supercargado Potencia 480 hp 495 hp 500+ hp Transmisión Manual 6 vel. / Automática 10 vel. Manual 6 vel. / Automática 10 vel. Manual 6 vel. Suspensión RTR Tactical ajustable RTR Performance adaptativa RTR Track coilovers Rines / Llantas 19” 20” Nitto NT555 G2 20” Nitto NT05 Precio estimado México $1,250,000 MXN $1,450,000 MXN $1,650,000 MXN Disponibilidad Primer trimestre 2026 Primer trimestre 2026 Verano 2026

