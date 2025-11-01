[Últimas noticias]

Imagen menú Visión Automotriz

Nissan: Innovación Urbana y Energía Inteligente

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 01/11/2025

Apostó por electrificación práctica y movilidad urbana

 

jbritoa@yahoo.com

 

Nissan aprovechó el Japan Mobility Show 2025 para reafirmar su visión estratégica hacia una movilidad inteligente, conectada y adaptada a realidades urbanas. Lejos de mostrar únicamente prototipos futuristas, la marca japonesa apostó por soluciones aplicables al corto y mediano plazo, reforzando el mensaje de que la innovación también reside en la accesibilidad y la adaptabilidad.

La estrella de la presentación fue la cuarta generación del Nissan Elgrand, un miniván premium con sistema híbrido e-POWER combinado con tracción e-4ORCE, pensado para familias modernas y servicios ejecutivos. Comfort interior, gestión energética avanzada y manejo refinado colocan a este modelo como un referente en movilidad de lujo electrificada.

Junto a él, la firma presentó una actualización de su SUV eléctrico Ariya, con mejoras en software, integración V2L (Vehicle-to-Load) y diseño exterior evolucionado. La marca refrenda así su intención de mantenerse competitiva en el segmento EV global.

El anuncio más disruptivo fue el prototipo del sistema “Ao-Solar Extender” aplicado al Nissan Sakura, un techo solar funcional capaz de generar energía incluso en movimiento, aportando autonomía adicional. Esta propuesta anticipa una fase donde los vehículos urbanos podrán complementar su carga mediante captación solar, ideal para ciudades densas.

Con un stand inspirado en manga japonés y guiños culturales urbanos, Nissan apostó por una narrativa joven, fresca y tecnológica. El mensaje es claro: electrificación utilitaria, urbana y accesible, con soluciones reales para la movilidad diaria.

Ficha técnica — Presentaciones Nissan

Modelo Motorización Tecnología Segmento Estado
Elgrand 2025 e-POWER híbrido + e-4ORCE Tracción eléctrica dual Miniván premium Producción
Ariya EV 100% eléctrico V2L, software avanzado SUV eléctrico Actualización
Sakura “Ao-Solar” EV urbano Techo solar generador Kei-EV urbano Concept tech

Tags: , , , ,

Noticias que te pueden interesar

Volkswagen de México no reanudará operaciones en su planta de Puebla

Como se ha informado oportunamente, Volkswagen de México ha realizado todos los esfuerzos necesarios para satisfacer los protocolos y requisitos que en materia sanitaria se han establecido hasta la fecha…

Leer más »

IA transforma diseño de tractocamiones: PACCAR

Javier Valadez muestra cómo reinventa el transporte pesado Nota periodística: Cancún, Q. Roo. – En el marco del XXV Foro Nacional de Transporte de Mercancías, Javier Valadez Ortega, director de…

Leer más »

Cae ventas de vehículos pesados dn 2017: AMDA

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) destacó que de enero a diciembre de 2017, las ventas de vehículos pesados descendieron 5.0 por ciento, al venderse 40 mil 53…

Leer más »

Revista Digital

Julio Brito en La Crónica

• Japón vuelve a marcar el camino en tecnologia y diseño • No sigue tendencias: quiere construir un camino propio • Electrificación sí, pero con emoción y propósito: Toyota

Ver todos los artículos (193) »

Prueba de manejo

Chevrolet Spark EUV, el urbano eléctrico que sorprende por dentro

Leer más »

Visión Tech

Mitsubishi: Aventura Electrificada del Futuro

Leer más »

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

Send this to friend

Hi, this may be interesting you: Nissan: Innovación Urbana y Energía Inteligente! This is the link: https://www.visionautomotriz.com.mx/49450/nissan-innovacion-urbana-y-energia-inteligente/