Nissan: Innovación Urbana y Energía Inteligente

01/11/2025

Apostó por electrificación práctica y movilidad urbana

Nissan aprovechó el Japan Mobility Show 2025 para reafirmar su visión estratégica hacia una movilidad inteligente, conectada y adaptada a realidades urbanas. Lejos de mostrar únicamente prototipos futuristas, la marca japonesa apostó por soluciones aplicables al corto y mediano plazo, reforzando el mensaje de que la innovación también reside en la accesibilidad y la adaptabilidad.

La estrella de la presentación fue la cuarta generación del Nissan Elgrand, un miniván premium con sistema híbrido e-POWER combinado con tracción e-4ORCE, pensado para familias modernas y servicios ejecutivos. Comfort interior, gestión energética avanzada y manejo refinado colocan a este modelo como un referente en movilidad de lujo electrificada.

Junto a él, la firma presentó una actualización de su SUV eléctrico Ariya, con mejoras en software, integración V2L (Vehicle-to-Load) y diseño exterior evolucionado. La marca refrenda así su intención de mantenerse competitiva en el segmento EV global.

El anuncio más disruptivo fue el prototipo del sistema “Ao-Solar Extender” aplicado al Nissan Sakura, un techo solar funcional capaz de generar energía incluso en movimiento, aportando autonomía adicional. Esta propuesta anticipa una fase donde los vehículos urbanos podrán complementar su carga mediante captación solar, ideal para ciudades densas.

Con un stand inspirado en manga japonés y guiños culturales urbanos, Nissan apostó por una narrativa joven, fresca y tecnológica. El mensaje es claro: electrificación utilitaria, urbana y accesible, con soluciones reales para la movilidad diaria.

Ficha técnica — Presentaciones Nissan

Modelo Motorización Tecnología Segmento Estado Elgrand 2025 e-POWER híbrido + e-4ORCE Tracción eléctrica dual Miniván premium Producción Ariya EV 100% eléctrico V2L, software avanzado SUV eléctrico Actualización Sakura “Ao-Solar” EV urbano Techo solar generador Kei-EV urbano Concept tech

