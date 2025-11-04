Chirey Motor lanza Tiggo 8 PHEV CSH y JAECOO 5

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 04/11/2025

Dos modelos que simbolizan estilos de vida distintos

Chirey Motor México continúa consolidando su presencia en el país al presentar dos modelos que representan la evolución de su portafolio y su filosofía de movilidad inteligente: Tiggo 8 PHEV CSH 2026 y JAECOO 5 2026, bajo el concepto “Dos estilos de vida | Una elección sin límites”.

El evento se llevó a cabo en Jardín Los Cedros de la Ciudad de México, con la presencia de más de 150 invitados, entre distribuidores, medios y aliados estratégicos. Fue una experiencia inmersiva que reflejó la dualidad de la marca: por un lado, la sofisticación y eficiencia del Tiggo 8 PHEV CSH; por otro, la energía aventurera y familiar del JAECOO 5.

JAECOO 5: aventura urbana con espíritu pet friendly

La jornada inició con la presentación del JAECOO 5 2026, la primera PET SUV en México, diseñada para familias que incluyen a sus mascotas en cada viaje. Con el respaldo de PETCO como aliado comercial, el evento ofreció zonas pet friendly, actividades recreativas y la participación del actor Vadhir Derbez, embajador de la marca, quien compartió la filosofía “Urban Off-Road” que define al modelo.

El vehículo se distingue por su enfoque funcional y de entretenimiento: incorpora un sistema multimedia con modo karaoke y funciones interactivas, que fortalecen su carácter familiar y tecnológico. JAECOO busca posicionarse como una SUV moderna, robusta y conectada, ideal para quienes equilibran ciudad, naturaleza y convivencia.

Tiggo 8 PHEV CSH 2026: lujo ejecutivo y eficiencia híbrida

En la segunda parte del evento, Chirey presentó la Tiggo 8 PHEV CSH 2026, equipada con el Sistema Súper Híbrido (CSH) que combina un motor 1.5L Turbo con un sistema eléctrico de alto rendimiento. Su autonomía total supera los 1,200 kilómetros, ofreciendo una conducción potente, silenciosa y sustentable.

El modelo se perfila como una SUV de carácter business lifestyle, con tres filas de asientos, confort de primera clase y tecnologías de asistencia avanzadas. Además, Chirey anunció una alianza estratégica con PASE México, líder en telepeaje inteligente, para integrar sus dispositivos en los vehículos nuevos, facilitando una conducción más fluida y conectada.

Según Alexis Reséndiz, director general de PASE, la colaboración “refuerza el compromiso por optimizar la experiencia de conducción y ofrecer soluciones tecnológicas que mejoren la movilidad diaria”.

Innovación y crecimiento constante

Con esta doble presentación, Chirey Motor México demuestra su estrategia de expansión sostenible. La marca ya cuenta con 83 distribuidores a nivel nacional y mantiene su objetivo de liderar la transición hacia una movilidad más limpia, eficiente y emocional.

Desde su llegada en 2022, Chirey ha vendido más de 30,000 unidades y ha reforzado su oferta tecnológica cumpliendo con la Norma EURO6. La presentación de Tiggo 8 PHEV y JAECOO 5 representa no solo nuevos modelos, sino una propuesta de marca integral: una invitación a elegir el camino que mejor se adapte a cada estilo de vida.

