Isuzu lanzó nuevos modelos en ExpoTransporte

Autor: Roberto Pérez S. | 13/11/2025

Ofrece los FORWARD 1800 y FORWARD 2000, sus unidades de mayor capacidad hasta 26 toneladas

 

Guadalajara, Jalisco — ISUZU México reafirma su liderazgo en innovación, eficiencia y durabilidad en el marco de la Expo Transporte ANPACT 2025, el evento más importante del sector devehículos pesados en América Latina,con el lanzamientooficial de los nuevos modelos FORWARD 1800 y FORWARD 2000, ampliando así su portafolio desoluciones para el transporte en el país.

 

La línea FORWARD: una historia de eficiencia y confiabilidad

Presente desde hace años en el mercado mexicano, la línea FORWARD se ha consolidado como una delas más versátiles y confiables en el segmento de carga media y pesada.

 

Su ingeniería japonesa,combinada con una operación eficiente y bajo costo de mantenimiento, la han convertido en una aliadaclave para miles de transportistas. Con esta nueva ampliación, Isuzu reafirma su compromiso con unportafolio más amplio, adaptado a las necesidades actuales del transporte nacional.Nuevos modelos FORWARD: mayor capacidad, más posibilidades. Con la incorporación de los modelos FORWARD 1800 (6×2, 23 toneladas de PBV) y FORWARD2000 (6×4, 26 toneladas de PBV), ISUZU México introduce sus unidades de mayor capacidad hasta lafecha. Estos vehículos ofrecen una combinación ideal de:

  • Eficiencia de combustible
  • Durabilidad comprobada
  • Maniobrabilidad en entornos exigentes

 

Ambos modelos están impulsados por el motor 6HK1-TCS, que entrega hasta 271 HP y 723 lb-pie detorque, además de cumplir con las normativas ambientales gracias a su sistema de postratamiento DPD+ SCR.Con este lanzamiento, ISUZU ahora puede atender aplicaciones que antes eran inalcanzables,ofreciendo una mayor variedad de carrocerías y una nueva gama de soluciones para múltiplesindustrias.

Exhibición especial: pD-MAX pick-up, GIGA y ELF EV.

Durante Expo Transporte, los asistentes también podrán conocer dos modelos de alto interésinternacional que, aunque aún no están disponibles para su comercialización en México, forman parte delrobusto portafolio global de la marca:

  • ISUZU D-MAX pick-up: una pickup reconocida por su confiabilidad, rendimiento todoterreno yversatilidad, ideal tanto para trabajo como para uso personal.
  • ISUZU GIGA: el camión de carga pesada por excelencia, diseñado para grandes retos logísticosy aplicaciones de largo alcance.
  • ISUZU ELF EV: el primer camión 100% eléctrico de la marca, desarrollado para operacionesurbanas eficientes, con cero emisiones y el desempeño confiable que distingue a ISUZU.

 

Ambos modelos estarán en exhibición como parte del compromiso de ISUZU por explorar lasnecesidades del mercado mexicano y seguir innovando de la mano de sus clientes.

