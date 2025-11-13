[Últimas noticias]

Imagen menú Visión Automotriz

Scania revoluciona el transporte con servicio y expansión

Autor: Roberto Pérez S. | 13/11/2025

Con nuevas soluciones digitales, una red de más de 60 sucursales y una inversión superior a 250 millones de pesos

 

Roberto Perez S. enviado especial

robertpez@yahoo.com.mx

GUADALAJARA, JAL.- Durante su participación en ExpoTransporte ANPACT 2025, Scania México dejó en claro que su transformación va más allá del producto: se trata de una filosofía integral de soluciones que coloca al cliente en el centro. Bajo la dirección de Alejandro Mondragón, presidente y CEO de la marca, Scania presentó innovaciones tecnológicas, una ambiciosa expansión en infraestructura y una renovada visión de servicio orientada a la rentabilidad y sostenibilidad.

“En Scania no hacemos camiones ni autobuses: ofrecemos soluciones”, enfatizó Mondragón ante clientes, medios y socios estratégicos. El directivo destacó que la compañía ha transformado la industria al consolidar una categoría que antes no existía en México: los camiones cabover europeos, segmento en el que la marca ya es líder absoluto. “Hace diez años nadie creía que este tipo de camión pudiera operar aquí; hoy somos número uno, y eso habla del trabajo de toda la industria y del compromiso de nuestro equipo”, señaló el CEO.

En el evento, Jorge Navarro, director comercial, presentó dos grandes novedades: el lanzamiento del programa Scania Usados, que permitirá a los transportistas adquirir camiones semi nuevos y multimarca con respaldo oficial, y la introducción de Scania Smart, una plataforma digital que integra todos los sistemas del vehículo —desde sensores y navegación hasta alertas y telemetría— en un solo tablero inteligente.

“Scania Smart no es solo un tablero; es un socio operativo”, explicó Navarro. “Detecta fallas antes de que se conviertan en problemas, optimiza rutas y ayuda al conductor a mantener la vista en el camino. Es el siguiente paso hacia la conducción autónoma y la conectividad total”, afirmó.

Por su parte, Gisela Quintero, directora de Servicio al Cliente, anunció una inversión superior a 250 millones de pesos para fortalecer la red de atención y soporte técnico. “Estamos ampliando nuestras sucursales de Tepozotlán, Puebla, León, Culiacán y Villahermosa, además de abrir nuevos puntos en Chihuahua y Manzanillo”, detalló. Con estas acciones, Scania alcanzará más de 140 mil metros cuadrados dedicados al servicio postventa y 570 millones de pesos en refacciones, respaldados por un centro logístico en Querétaro que garantiza atención inmediata en todo el país.

Asimismo, Scania Assistance y los talleres móviles siguen siendo parte esencial del portafolio de soluciones, acercando el servicio a los clientes donde lo necesiten. Actualmente, la marca cuenta con más de 60 puntos de atención y un equipo de 450 técnicos certificados, cifra que crecerá 20 % en los próximos meses.

El cierre del evento estuvo marcado por el entusiasmo del equipo Scania, cuyo lema —“¡Scanianos, Aú!”— resume la energía y la pasión con la que la marca enfrenta los retos del mercado. “Los problemas son cobardes; cuando los enfrentamos, desaparecen”, expresó uno de los directivos, sintetizando el espíritu combativo de una marca que sigue apostando por México y por el futuro de la movilidad sustentable.

Tags: , , , , , , , , ,

Noticias que te pueden interesar

Geely Emgrand 2026: el sedán redefine el valor y precio

Motor a gasolina de 1.5 litros con 121 hp y 152 Nm de torque, manual de 5 velocidades o automática de 6     jbriotoa@yahoo.com   El Geely Emgrand 2026…

Leer más »

Repunta producción de VW en Puebla

  Se incrementó 73.3% el ensamble en febrero   Con un incremento de 73.3 por ciento en la producción de vehículos, Volkswagen de México registró un cierre positivo en febrero,…

Leer más »

Mazda de México arranca la preventa del Mazda3 Hatchback 2021 con motor turbo

Mazda de México inició hoy la preventa exclusiva digital del nuevo Mazda3 Hatchback 2021 con motor turbo en las versiones Grand Touring (489,900), así como Signature con un precio de…

Leer más »

Revista Digital

Julio Brito en La Crónica

Brilla ExpoTransporte en un mercado que se contrae

Ver todos los artículos (193) »

Prueba de manejo

Chevrolet Spark EUV, el urbano eléctrico que sorprende por dentro

Leer más »

Visión Tech

Mitsubishi: Aventura Electrificada del Futuro

Leer más »

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

Send this to friend

Hi, this may be interesting you: Scania revoluciona el transporte con servicio y expansión! This is the link: https://www.visionautomotriz.com.mx/49568/scania-revoluciona-el-transporte-con-servicio-y-expansion/